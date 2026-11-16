Für Ethereum-Anleger läuft es momentan alles andere als rund. Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage notiert der Kurs inzwischen nur noch bei rund 1.800 US$. Gleichzeitig rückt eine ältere Warnung von Culper Research wieder in den Vordergrund. Die Firma hatte bereits vor Monaten auf Probleme bei Nvidia hingewiesen und sieht auch bei Ethereum erhebliche Risiken. Doch wie ernst ist diese Warnung und wie tief könnte Ethereum noch fallen? Culper ...

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