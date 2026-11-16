Paukenschlag bei der Commerzbank: Die EU-Kommission hat der geplanten Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit grünes Licht gegeben. Brüssel sieht keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen den Zusammenschluss. Damit fällt eine wichtige Hürde für UniCredit-Chef Andrea Orcel, der bereits knapp 50 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert beziehungsweise gesichert hat. Für die Commerzbank-Aktie bedeutet die Entscheidung ein wichtiges ...

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