Bei Atos kommt einfach keine Ruhe rein. Nach jahrelangen Schwierigkeiten und einer umfassenden Sanierung scheint sich die Lage beim französischen IT-Konzern langsam zu verbessern. Doch ausgerechnet eine EU-Klage sorgt nun wieder für Gegenwind. Die Aktie notiert bei rund 24 €, während Analysten im Schnitt deutlich mehr Potenzial sehen. Was steckt dahinter? Atos kämpft sich zurück - doch neue Probleme drohen Die vergangenen Jahre waren für Atos alles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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