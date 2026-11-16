Washington will seine größten Konzerne für künstliche Intelligenz mit einem Sonderstatus ausstatten. Schnellere Exportlizenzen und Fördergeld könnten winken. Doch der Plan hat einen Haken. Washington will seine wichtigsten KI-Unternehmen offiziell adeln. Die Regierung von Donald Trump plant, mehr als zwei Dutzend Firmen zu "Nationalen Champions" zu ernennen, berichtet das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf Insider. Auf der Liste sollen Nvidia, Amazon, ...

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