Berlin (ots) -Ende September beschäftigte die deutsche Industrie 140.200 Menschen weniger als ein Jahr zuvor, ein Minus von 2,6 Prozent. Besonders stark betroffen ist die Automobilindustrie: Dort gingen binnen eines Jahres 36.100 und seit 2019 insgesamt rund 143.500 Arbeitsplätze verloren. Vor diesem Hintergrund erklärt AfD-Bundessprecherin Alice Weidel zum Nationalen Stahlgipfel in Salzgitter:"Der Stahlgipfel zeigt die ganze Absurdität der deutschen Industriepolitik: Erst beschränkt die Politik das verlässliche Energieangebot und treibt die Energiekosten durch Steuern, Abgaben und CO2-Bepreisung in die Höhe. Dann soll der Steuerzahler die politisch vergrößerte Kostenlücke mit immer neuen Subventionen schließen. Das ist kein Rettungsplan für die Stahlindustrie, sondern eine staatlich organisierte Subventionsspirale.Am Standort Salzgitter lässt sich dieser Kreislauf in Milliardenhöhe besichtigen. Für das wasserstoffbasierte Transformationsprojekt SALCOS wurden 1,322 Milliarden Euro Steuergeld bewilligt - allein im Februar 2026 legten Bund und Land noch einmal 322 Millionen Euro nach. Nun sollen ein subventionierter Industriestrompreis und staatlich gestützte Leitmärkte auch die laufenden Kosten und den Absatz absichern.Wer die Stahlproduktion und gut bezahlte Industriearbeitsplätze in Deutschland langfristig erhalten will, muss die Ursachen der Kostenkrise beseitigen: Der nationale CO2-Preis und der EU-Emissionshandel müssen abgeschafft, der Green Deal und die klimapolitisch forcierte Umstellung auf 'grünen' Stahl gestoppt werden. Deutschland muss in die Kernkraft zurückkehren, moderne Kohlekraftwerke weiterbetreiben, verteuernde Energiesanktionen aufheben und Nord Stream in Betrieb nehmen.Zugleich müssen die Energiesteuern auf das europäische Mindestmaß gesenkt, Bürokratie abgebaut und die staatliche Industrielenkung zurückgefahren werden. Deutschlands Stahlindustrie braucht keine politische Dauerbeatmung, sondern endlich wieder günstige, sichere Energie und unternehmerische Freiheit."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6391532