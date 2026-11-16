Der Einzelverkauf von Wohnungen gewinnt für institutionelle Bestandshalter wieder an Bedeutung. Gerade Versicherer können damit höhere Erlöse erzielen als beim Verkauf ganzer Portfolios. Entscheidend sind die Nachfrage der Planungshorizont und eine realistische Bewertung der Kosten und Risiken. Ein Beitrag von Marcel Hoecker, Managing Director Lübke Kelber LivingWer hundert Wohnungen auf einmal verkauft, erreicht andere Käufer als beim Verkauf jeder einzelnen Einheit. Im Paket rechnen institutionelle ...

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