Köln (ots) -- TÜV Rheinland Umfrage: Elektronik ist wichtigste Warenkorbgruppe am Black Friday und Cyber Monday- Verbraucherorganisationen und unabhängige Prüfzeichen geben die beste Orientierung- Qualität, Haltbarkeit und Brandgefahr zählen zu den größten Sorgen bei Billig-Elektronik www.tuv.comBlack Friday und Cyber Monday markieren für viele Verbraucher den Start in das Weihnachtsgeschäft. Besonders gefragt sind dabei laut Statista Elektronik- und Technikprodukte. Eine aktuelle Online-Umfrage von Civey im Auftrag von TÜV Rheinland zeigt: Beim Kauf von Technik und Elektronik geben insbesondere unabhängige Informationen Orientierung. 54 Prozent der Befragten nennen Testberichte von Verbraucherorganisationen, 43 Prozent unabhängige Prüfzeichen. Persönliche Empfehlungen aus Familie und Freundeskreis folgen mit 38 Prozent. Herstellerangaben überzeugen dagegen nur 13 Prozent, Empfehlungen von Influencerinnen und Influencern lediglich 3 Prozent."Gerade in Rabattphasen ist es sinnvoll, Kaufentscheidungen nicht allein vom Preis abhängig zu machen", sagt Marc Zaplin, Geschäftsfeldleiter Elektronikprüfung bei TÜV Rheinland. "Unabhängige Prüfzeichen zeigen, dass definierte Eigenschaften eines Produkts geprüft wurden. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten dabei genau hinschauen: Entscheidend ist, welche konkreten Merkmale das jeweilige Zeichen abdeckt."Billig-Elektronik: Qualität und Haltbarkeit bereiten SorgenBei günstigen Elektronikartikeln auf Online-Marktplätzen befürchten 46 Prozent der Befragten eine schlechte Qualität oder Verarbeitung. 35 Prozent sorgen sich um eine kurze Lebensdauer, 29 Prozent um irreführende Produktversprechen. Besonders ausgeprägt ist die Sorge um die Haltbarkeit bei den 18- bis 29-Jährigen: 47 Prozent dieser Altersgruppe befürchten eine kurze Lebensdauer. Neben Qualitätsmängeln beschäftigen die Befragten konkrete Gefahren: 27 Prozent sorgen sich bei billiger Elektronik vor Brandgefahr, 20 Prozent vor gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.Prüfzeichen geben OrientierungOrientierung bieten hier unabhängige Prüfzeichen: So stehen zum Beispiel das GS-Zeichen ("Geprüfte Sicherheit") oder das Bauart-Zeichen für geprüfte Produktsicherheit, das Zeichen "LGA tested Quality" für umfassend geprüfte Qualitätsmerkmale."Diese Prüfzeichen belegen, dass eine zugelassene, unabhängige Stelle das Produkt geprüft hat", erläutert Marc Zaplin. "Anders als die CE-Kennzeichnung, die auf einer Herstellererklärung basiert, setzen die genannten Prüfzeichen eine externe Prüfung voraus." Je nach Produkt können zudem Zertifizierungen für vernetzte Produkte Aspekte von Cybersecurity abdecken.Vernetzte Produkte: Sicherheit endet nicht beim StromsteckerNeben klassischen Sicherheits- und Qualitätsaspekten gewinnen bei vielen Produkten digitale Sicherheitsanforderungen zunehmend an Bedeutung. Smarte Lautsprecher, Überwachungskameras, Video-Türklingeln oder vernetzte Haushaltsgeräte sind längst Teil des Alltags vieler Verbraucher. Gleichzeitig verarbeiten diese Geräte häufig personenbezogene Daten und kommunizieren dauerhaft über das Internet."Bei vernetzten Produkten sollte nicht nur die physische Sicherheit betrachtet werden. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten auch darauf achten, wie Hersteller mit Themen wie Datenschutz, Software-Updates und Cybersicherheit umgehen", so Zaplin weiter. "Werden Sicherheitslücken nicht geschlossen, können Angreifer unter Umständen auf Geräte oder Daten zugreifen. Deshalb lohnt sich insbesondere bei Smart-Home-Produkten ein Blick auf unabhängige Prüfungen und Zertifizierungen wie ETSI EN 303 645."Weitere Informationen zu Cybersecurity-Prüfungen und Zertifizierungen von vernetzten Produkten finden Interessierte auf der TÜV-Rheinland-Website unter https://www.tuv.com/world/de/cybersecurity.htmlKontaktieren Sie uns für weitere Charts, Grafiken oder Prüfzeichenmuster.Über TÜV RheinlandDie Welt zu einem sicheren Ort machen: Dafür steht die TÜV Rheinland AG als einer der international führenden Prüfdienstleister - seit über 150 Jahren. Mehr als 29.000 Mitarbeitende prüfen, testen und zertifizieren Produkte, Anlagen und Prozesse und trainieren Menschen in zahlreichen Berufen - an 500 Standorten in gut 50 Ländern rund um den Globus. Als Teil der Qualitätsinfrastruktur mit Hauptsitz in Köln und einem jährlichen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro bringt TÜV Rheinland Sicherheit in zentrale Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Seit 2006 ist das Unternehmen Mitglied im UN Global Compact gegen Korruption und für mehr Nachhaltigkeit. Website: www.tuv.comPressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über contact@press.tuv.com sowieim Internet: www.tuv.com/presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31385/6391564