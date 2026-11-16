Berlin (ots) -Zu Interview-Äußerungen des Vorstandes der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Andreas Gassen, dass es durch das GKV-Sparpaket künftig weniger Termine für gesetzlich Versicherte und zeitnahe Termine in vielen Fällen nur noch für Selbstzahler geben werde, sagt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann:"Klar ist, dass die finanzielle Situation der Versicherten nicht über die Frage entscheiden darf, wie jemand behandelt wird. Die GKV-Versicherten haben in den letzten Jahren ständig steigende Beiträge geschultert und können dafür auch eine adäquate ambulante Versorgung erwarten.Aus unserer Sicht ist es richtig, dass die 2019 eingeführten Zuschläge für zusätzliche Termine im Zuge des GKV-Sparpaketes gestrichen werden. Sie hatten erwiesenermaßen keine positiven Effekte für die Versorgung, aber haben für die Beitragszahlenden Extra-Ausgaben von fast drei Milliarden Euro verursacht.In der aktuellen Diskussion sollte man im Blick behalten, dass allein durch die Anhebung des Orientierungswertes die Mittel der GKV für die vertragsärztliche Versorgung 2027 im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Milliarden Euro steigen werden. Dem stehen zwar Streichungen etwa bei den Terminzuschlägen gegenüber, aber diese zusätzlichen Vergütungen haben oftmals zu reinen Mitnahme-Effekten ohne Mehrwert für die Versorgung geführt.Die Vertragsärzte klagen auf hohem Niveau. Die durchschnittlichen Einnahmen je Praxis aus der GKV sind allein zwischen 2023 und 2024 um 9,5 Prozent gestiegen - von 538.000 im Jahr 2023 auf 589.000 Euro im Jahr 2024. Seitdem sind sie noch weiter gestiegen.Statt gegenseitiger Anwürfe brauchen wir ein konstruktives Miteinander zur Lösung der Probleme bei der Terminsituation für die gesetzlich Versicherten - trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen, die eine Streichung nutzloser Zuschläge unumgänglich machen. Die Herausforderungen, die in der ambulanten Versorgung zu bewältigen sind, lassen sich nur gemeinsam lösen. Das gilt insbesondere für die geplante Einführung eines Primärversorgungssystems, das die Terminsituation für die gesetzlich Versicherten entscheidend verbessern soll."Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6391583