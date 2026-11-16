München (ots) -Zur International Fraud Awareness Week zeigt G+D, welche Merkmale Geldscheine so sicher machen - und welche davon sich selbst prüfen lassenEin Geldschein wechselt täglich unzählige Male den Besitzer. Wir stecken ihn ins Portemonnaie, geben ihn an der Kasse weiter oder bekommen ihn als Wechselgeld zurück. Was dabei kaum jemand bedenkt: In jeder Banknote steckt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Es sorgt dafür, dass Geld auch nach Jahren im Umlauf zuverlässig funktioniert und Fälschern das Leben schwer macht. Zur International Fraud Awareness Week (15. bis 21. November) zeigt das SecurityTech-Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) fünf Details, die moderne Banknoten schützen und die jeder zum Teil ganz einfach selbst überprüfen kann.Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Geldschein aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als kleines Sicherheitswunder. Seine raffinierten und technologisch anspruchsvollen Schutzmechanismen verstecken sich dabei an ganz unterschiedlichen Stellen: im Papier, in der Oberfläche, in speziellen Folien und Farben und sogar in Eigenschaften, die nur Maschinen erkennen können. Erst mit ihrem Zusammenspiel entstehen sichere Banknoten. Aber was genau macht einen Geldschein sicher? Einige Merkmale lassen sich ohne Hilfsmittel prüfen - nach dem Prinzip, mit dem Zentralbanken weltweit die Sicherheit ihrer Banknoten kommunizieren: Fühlen, Sehen, Kippen.1. Der Griff-Test: Echtes Geld fühlt sich anders anBanknoten fühlen sich anders an als gewöhnliches Papier. Das liegt an ihrem speziellen Material: Die meisten Währungen weltweit bestehen aus Baumwollfasern. Diese sogenannten Substrate sind besonders robust und bilden zugleich die Grundlage für weitere Sicherheitsmerkmale. Auch die Oberfläche trägt zur Sicherheit bei. Bestimmte Druckbereiche heben sich fühlbar vom restlichen Schein ab. Das charakteristische Griffgefühl lässt sich mit gewöhnlichem Papier nur schwer nachbilden. So können wir bereits mit den Fingerspitzen erste Echtheitsmerkmale wahrnehmen.2. Der Licht-Test: Was im Gegenlicht sichtbar wirdHält man einen Geldschein gegen das Licht, zeigt er Details, die in der Aufsicht verborgen bleiben. Das Wasserzeichen entsteht bereits bei der Herstellung des Substrats: Unterschiedlich dicke Bereiche lassen mehr oder weniger Licht durch und formen so ein Bild mit feinen Hell-Dunkel-Abstufungen. Auch der Sicherheitsfaden wird gegen das Licht gehalten als durchgehende Linie sichtbar. Bei vielen Banknoten trägt er zudem eine feine, durchbrochene Schrift - etwa die Wertzahl. Beide Merkmale sind fest im Material verankert und lassen sich deshalb nicht einfach aufdrucken.3. Der Kipp-Test: Wenn Elemente in Bewegung geratenWer einen Geldschein kippt, sieht, wie sich manche Elemente verändern: Sie wechseln ihre Farbe und zeigen dynamische Bewegungseffekte. Dazu gehören optisch variable Sicherheitsfolien und Sicherheitsfäden ebenso wie Effektfarben. Dahinter stecken präzise optische Strukturen, die Licht gezielt reflektieren. Besonders sicher und dynamisch sind Merkmale mit winzigen Mikrospiegeln und Nanostrukturen - auf einen einzigen Daumennagel passen bis zu einer Million solcher Mikrospiegel.4. Die Unsichtbaren: Was Sensoren im Bargeldkreislauf prüfenNicht alle Sicherheitsmerkmale sind für das menschliche Auge bestimmt. Banknotenbearbeitungsmaschinen und Prüfgeräte bei Geschäftsbanken, Zentralbanken und im Handel nutzen Sensoren, die Eigenschaften erkennen, die uns verborgen bleiben. Spezielle Druckfarben leuchten etwa unter UV-Licht auf oder absorbieren Infrarotlicht. Sicherheitsfäden tragen darüber hinaus magnetische Codierungen. So lässt sich die Echtheit von Geldscheinen auch bei der schnellen, automatisierten Bearbeitung großer Mengen zuverlässig bestimmen.5. Die Geheim-Signatur: Was nur Zentralbanken prüfen könnenDie höchste Sicherheitsstufe bilden verborgene Zentralbankmerkmale. Sie können ausschließlich von Zentralbanken mit eigens dafür entwickelten Sensoren geprüft werden, ihre genaue Funktionsweise bleibt bewusst geheim. Damit lassen sich auch sehr gut gemachte Fälschungen zuverlässig erkennen."Bargeld muss im Alltag vor allem verlässlich sein", erklärt Felix Ehrtmann, Product Manager Integration + Print bei G+D Currency Technology. "Verbraucher haben die Möglichkeit, die Echtheit eines Geldscheins mit wenigen einfachen Handgriffen zuverlässig zu prüfen. Gleichzeitig müssen Händler und Banken große Mengen an Banknoten schnell und sicher verarbeiten können. Dafür sind unterschiedliche Sicherheitsmerkmale auf mehreren Ebenen notwendig, die sich ergänzen und gemeinsam einen wirksamen Schutz vor Fälschungen bieten."Über Giesecke+DevrientGiesecke+Devrient (G+D) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für SecurityTech mit Hauptsitz in München. G+D macht das Leben von Milliarden von Menschen sicherer. Das Unternehmen schafft Vertrauen im digitalen Zeitalter, mit integrierten Sicherheitstechnologien in drei Geschäftsbereichen: Digital Security, Financial Platforms und Currency Technology.G+D wurde 1852 gegründet und beschäftigt heute mehr als 14.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. G+D ist mit 118 Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen in 41 Ländern vertreten. Weitere Informationen: www.gi-de.comPressekontakt:Giesecke+DevrientChristoph LangLeitung Corporate Brand Communications and Government RelationsTel.: +49 89 4119-2164E-Mail: christoph.lang@gi-de.comPR-COMJessica ZolaAccount ManagementTel.: +49 89 59997-815E-Mail: jessica.zola@pr-com.deOriginal-Content von: Giesecke+Devrient, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32394/6391594