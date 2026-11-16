Delmenhorst (ots) -Mehrere Immobilien kaufen, über Jahre Eigenkapital aufbauen und schließlich einzelne Häuser verkaufen, um ein anderes vollständig zu entschulden: Was zunächst nach einer ungewöhnlichen Strategie klingt, folgt einem klaren wirtschaftlichen Prinzip. Wie Anleger mit drei Mehrfamilienhäusern langfristig einen schuldenfreien Bestand anstreben können und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, zeigt Immobilienexperte Oliver Fischer.Viele Immobilieninvestoren und berufstätige Privatanleger wollen mit vermieteten Immobilien regelmäßige Einnahmen erzielen und sich langfristig finanzielle Unabhängigkeit aufbauen. Häufig beginnt dieser Weg mit einem einzelnen Objekt, das über mehrere Jahrzehnte finanziert wird. Die Mieteinnahmen tragen zur Rückzahlung des Darlehens bei, während die Restschuld langsam sinkt. Doch selbst nach zehn Jahren ist bei niedriger anfänglicher Tilgung meist noch ein erheblicher Teil des Kredits offen. Wer seinen Bestand erweitert, muss zusätzliche Finanzierungen aufnehmen und zugleich ausreichend Rücklagen für Instandhaltung, Leerstände und unerwartete Ausgaben vorhalten. Hinzu kommt, dass sich durch Tilgung und mögliche Wertsteigerungen zwar Eigenkapital in den Immobilien bildet, dieses jedoch nicht unmittelbar als frei verfügbares Geld bereitsteht. "Viele Anleger besitzen irgendwann Immobilien im Millionenwert, haben aber trotzdem kaum Geld zur freien Verfügung. Statt finanzieller Unabhängigkeit bleiben ihnen jahrzehntelang hohe Kreditverpflichtungen", warnt Immobilienexperte Oliver Fischer."Wer mehrere Immobilien strategisch aufbaut und später einzelne Objekte verkauft, kann die verbleibenden Häuser deutlich schneller entschulden. So wird aus einem hoch finanzierten Immobilienbestand langfristig echtes, weitgehend schuldenfreies Vermögen", so Oliver Fischer weiter. Der Immobilienexperte ist seit mehr als 40 Jahren im Immobilienmarkt aktiv und hat in dieser Zeit über 3.000 Immobilien gekauft, aufbereitet und verkauft. Seine Erfahrungen aus dem aktiven Immobilienhandel und dem langfristigen Bestandsaufbau gibt er heute über fixundflip.de weiter. Bereits mehr als 2.800 Teilnehmer hat er dabei unterstützt, Immobiliengeschäfte systematisch zu planen und wirtschaftlich umzusetzen. Dabei zeigt er Anlegern, wie sie mit gezielten Immobilienkäufen und -verkäufen Gewinne erzielen, diese konsequent reinvestieren und so Schritt für Schritt einen ertragreichen Immobilienbestand aufbauen.Mit mehreren Immobilien Schritt für Schritt Vermögen aufbauenFür den schrittweisen Aufbau eines Immobilienbestands kommen insbesondere kleinere Mehrfamilienhäuser mit vier bis sechs Wohneinheiten infrage. Sie sind vergleichsweise häufig am Markt verfügbar und bieten durch mehrere Mietverhältnisse unterschiedliche Einnahmequellen innerhalb eines Objekts. Allerdings müssen Anleger bei der Auswahl nicht nur auf die möglichen Mieteinnahmen achten. Entscheidend sind ebenso der Kaufpreis, der bauliche Zustand und die Finanzierungskonditionen. Jedes Mehrfamilienhaus muss deshalb unabhängig von den übrigen Objekten finanziell tragfähig sein.Wie sich daraus ein größerer Bestand entwickeln lässt, verdeutlicht Oliver Fischer anhand eines Rechenbeispiels: Ein Anleger erwirbt über drei Jahre verteilt jeweils ein Mehrfamilienhaus für rund 500.000 Euro. Nach dem dritten Kauf verfügt er über Immobilien mit einem ursprünglichen Kaufvolumen von insgesamt 1,5 Millionen Euro. Die Objekte werden langfristig finanziert, während die Mieteinnahmen zur Deckung der laufenden Verpflichtungen beitragen. Neben Zinsen und Tilgung müssen dabei auch Erwerbsnebenkosten, Verwaltung, Instandhaltung und mögliche Leerstände berücksichtigt werden.Wie Wertsteigerung und Tilgung das Eigenkapital erhöhenWährend die drei Mehrfamilienhäuser vermietet werden, reduziert die laufende Tilgung schrittweise die offenen Darlehensschulden. Gleichzeitig können steigende Immobilienwerte den Vermögensaufbau zusätzlich unterstützen. Oliver Fischer rechnet in seinem Beispiel mit einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von zwei Prozent. Ein Mehrfamilienhaus, das ursprünglich 500.000 Euro gekostet hat, hätte unter dieser Annahme nach zehn Jahren einen rechnerischen Wert von rund 609.500 Euro. Das entspricht einem Wertzuwachs von etwa 109.500 Euro. Durch die zwischenzeitliche Tilgung erhöht sich zusätzlich das Eigenkapital des Eigentümers. Ob sich diese Entwicklung tatsächlich einstellt, hängt allerdings von der Lage, dem Zustand und der Nachfrage am jeweiligen Immobilienmarkt ab.Neben der allgemeinen Marktentwicklung können Anleger den Wert ihrer Immobilien auch selbst beeinflussen. Gezielte Modernisierungen, Verbesserungen am Gebäude und höhere Mieterträge können dazu beitragen, den Marktwert eines Mehrfamilienhauses zu steigern. Voraussetzung ist, dass sich die Investitionen wirtschaftlich rechnen und mögliche Mietanpassungen den geltenden rechtlichen Vorgaben entsprechen. "Ein gestiegener Immobilienwert ist zunächst einmal nur ein Wert auf dem Papier. Für den langfristigen Vermögensaufbau kommt es darauf an, was Anleger mit diesem Wertzuwachs anfangen und wie sie ihn nutzen, um ihre Schulden zu reduzieren", erklärt Oliver Fischer.Der entscheidende Hebel: Mit Verkaufserlösen die Restschuld tilgenNach einer längeren Haltedauer verkauft der Anleger zwei der drei Mehrfamilienhäuser. Mit den Verkaufserlösen zahlt er zunächst die noch offenen Darlehen dieser beiden Objekte zurück. Das verbleibende Kapital nutzt er anschließend, um die Finanzierung des dritten Hauses ganz oder teilweise abzulösen. Entscheidend ist dabei nicht der gesamte Verkaufspreis, sondern der Betrag, der nach Abzug der Restschulden, Verkaufsnebenkosten und möglichen Steuern tatsächlich übrig bleibt. Ob die Mittel für eine vollständige Entschuldung reichen, hängt deshalb von der Wertentwicklung und den jeweiligen Darlehensständen aller drei Immobilien ab.Eine wichtige Rolle spielt dabei der Zeitpunkt der Verkäufe. Bei privat gehaltenen Immobilien ist eine steuerfreie Veräußerung nach Ablauf der maßgeblichen Zehnjahresfrist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Allerdings beeinflussen unter anderem die Eigentumsform, die Nutzung und eine mögliche Einordnung als gewerblicher Grundstückshandel die steuerliche Behandlung. Gerade beim Verkauf mehrerer Objekte sollten Anleger deshalb frühzeitig einen Steuerberater einbeziehen. Darüber hinaus müssen sie berücksichtigen, dass sich Immobilien nicht jederzeit zum gewünschten Preis veräußern lassen. Eine schwächere Marktlage kann den Verkauf verzögern oder den Erlös verringern. Auch mögliche Kosten für die vorzeitige Ablösung von Darlehen gehören in die Kalkulation. Der Verkauf der beiden Häuser sollte deshalb nicht erst dann vorbereitet werden, wenn das Kapital benötigt wird, sondern bereits bei der Planung der Finanzierungen berücksichtigt werden.Oliver Fischer: Mehr finanzielle Freiheit durch weniger SchuldenIst das verbleibende Mehrfamilienhaus vollständig oder weitgehend entschuldet, müssen die laufenden Mieteinnahmen nicht mehr oder nur noch zu einem geringen Teil für Zins- und Tilgungszahlungen aufgewendet werden. Dadurch bleibt dem Eigentümer nach Abzug der Bewirtschaftungskosten mehr von den Erträgen. Zwar fallen weiterhin Ausgaben für Verwaltung, Versicherungen, Instandhaltung, Steuern und mögliche Leerstände an, doch die geringere Kreditbelastung schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum. Gerade bei einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohneinheiten entsteht so eine Einnahmequelle, die nicht mehr in gleichem Maße von langfristigen Darlehensverpflichtungen geprägt ist.Darüber hinaus verfügt der Eigentümer über einen Immobilienwert, dem keine oder nur noch geringe Schulden gegenüberstehen. Dieses Eigenkapital eröffnet weitere Möglichkeiten, etwa für zusätzliche Investitionen oder den Erwerb weiterer Immobilien. Eine erneute Beleihung bringt allerdings neue Verpflichtungen mit sich und muss wirtschaftlich sorgfältig geprüft werden. Oliver Fischer setzt deshalb nicht auf eine möglichst große Zahl an Immobilien, sondern darauf, aus dem vorhandenen Bestand dauerhaft nutzbares Vermögen zu entwickeln. "Am Ende zählt nicht, wie viele Häuser jemand gekauft hat, sondern wie viel davon tatsächlich ihm gehört und welche Einnahmen übrig bleiben. Ein schuldenfreies Mehrfamilienhaus kann dafür eine wesentlich stärkere Grundlage sein als ein großer Bestand mit dauerhaft hohen Krediten", fasst Oliver Fischer zusammen.Sie möchten erfahren, wie Sie mit gezielten Immobilienkäufen langfristig Vermögen aufbauen und durch strategische Verkäufe bestehende Schulden reduzieren können? Dann nehmen Sie Kontakt zu Oliver Fischer (https://www.oliverfischer.de/) auf und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Oliver FischerE-Mail: support@fixundflip.deWebseite: https://www.OliverFischer.deOriginal-Content von: Oliver Fischer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181933/6391593