Das schwedische Unternehmen Flower plant am Umspannwerk Ragow in Lübbenau/Spreewald einen Batteriespeicher mit 500 Megawatt (MW) Leistung und 2.000 Megawattstunden (MWh) Speicherkapazität. Die Bauanträge sind eingereicht. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist für 2029 vorgesehen. Flower zufolge soll der Speicher zwei Millionen Kilowattstunden aufnehmen. Das entspricht rechnerisch dem Tagesstromverbrauch von rund 200.000 bis 250.000 Haushalten in Deutschland. Bei voller Ladung soll die Anlage vier ...

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