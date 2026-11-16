NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiesektor dürfte seine Talfahrt vom Freitag zum Beginn der neuen Börsenwoche fortsetzen. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und um die weitere Entwicklung des Halbleiterkonzerns Nvidia .

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Montag taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 mit 1,4 Prozent im Minus auf 27.542 Punkte. Für den Dow Jones Industrial mit seinem stärkeren Fokus auf Standardwerte liegt die Indikation 0,2 Prozent tiefer bei 52.230 Punkten.

Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt die Zinsentwicklung in den USA weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, denn die diplomatischen Bemühungen kämen nur schleppend voran und reichten noch nicht aus, um die Energiepreise nachhaltig zu drücken. "Damit wächst die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger hält als erhofft und die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen muss", erklärte Lipkow.

Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Anthropic-Börsengang geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorgt auch die Situation bei Nvidia. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen. In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef befürwortet. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus. Vor diesem Hintergrund sackten Halbleiter- und KI-Aktien im vorbörslichen Handel ab. So büßten Broadcom 4,4 Prozent ein, Intel verloren 5,5 Prozent. Für die Nvidia-Papiere ging es um 4,2 Prozent nach unten.

Die schwerwiegende Störung bei den Büroprogrammen des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen mit. Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hatte in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst. Die Microsoft-Titel stiegen vorbörslich um 0,2 Prozent.

Die Anteilsscheine von SpaceX gaben vorbörslich um 0,6 Prozent nach. Der Raumfahrtkonzern hatte die Oberstufe seiner Starship-Rakete erstmals erfolgreich in der Luft aufgefangen. Analysten bezeichneten dies als Meilenstein auf dem Weg zu häufigeren und kostengünstigeren Orbitalflügen./edh/jha/

US4581401001, US5949181045, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US11135F1012, US84615Q1031, US03703U1079