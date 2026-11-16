Annaberg-Buchholz (ots) -Wohnungsmangel, steigende Mieten und hohe Baukosten beschäftigen Immobilieninvestoren, Projektentwickler und Kommunen. Gleichzeitig stehen ehemalige Fabriken, Hotels und andere Bestandsimmobilien vielerorts leer. Während die Diskussion häufig um Neubauten und staatliche Maßnahmen kreist, bleiben vorhandene Flächen ungenutzt. Dabei könnten gerade diese Gebäude einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung leisten. Wie aber lässt sich dieses Potenzial erschließen?In Deutschland wird intensiv darüber diskutiert, wie zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann. Dabei richtet sich der Blick häufig auf Neubauprojekte, obwohl auch zahlreiche bestehende Gebäude neue Nutzungsmöglichkeiten bieten. Ihre Umwandlung ist allerdings anspruchsvoll. Schließlich können veraltete Heizsysteme, ungeeignete Grundrisse, energetische Defizite und baurechtliche Vorgaben erhebliche Investitionen erfordern. Eigentümer müssen daher zunächst klären, welche Wohnformen sich in einem Gebäude realisieren lassen und ob sich die notwendigen Umbauten rechnen. Hinzu kommen langwierige Genehmigungsverfahren und wirtschaftliche Unsicherheiten, die Entscheidungen verzögern können. "Wer bei einer leerstehenden Immobilie zu lange wartet, spart kein Geld. Er riskiert, dass die Sanierung immer teurer wird und sich das gesamte Projekt irgendwann nicht mehr rechnet", warnt Immobilienunternehmer Nick Dietrich."Umso wichtiger ist es, frühzeitig ein klares Konzept für die Immobilie zu entwickeln. Eigentümer müssen prüfen, welche Nutzung sich für das Gebäude eignet, welche Investitionen dafür notwendig sind und wie sich das Ganze wirtschaftlich umsetzen lässt", erklärt Nick Dietrich. Seit rund 15 Jahren beschäftigt sich der Immobilienunternehmer mit der Entwicklung, Sanierung und Revitalisierung bestehender Gebäude. Mittlerweile hat er mehr als 1.000 Wohnungen saniert, entwickelt oder neu geschaffen. Mit Lebensquartier Immobilien realisiert er eigene Entwicklungsprojekte, während er mit Solvigo individuelle Energiekonzepte für Bestandsimmobilien entwickelt. Dabei verbindet er seine Erfahrungen aus der Immobilienentwicklung mit technischem Know-how und einem besonderen Blick für die langfristige Wirtschaftlichkeit. Wie sich dieser Ansatz in der Praxis bewährt, zeigen seine Projekte in Zwönitz, Bernburg und auf Schloss Rauenstein.Zwönitz: Wenn aus alten Fabriken ein neues Wohnkonzept entstehtWo früher Kinderschuhe und Zahnarztstühle produziert wurden, wird heute gewohnt, behandelt und rehabilitiert. Im sächsischen Zwönitz hat Nick Dietrich zwei lange leerstehende Fabrikgebäude in einen Standort mit mehr als 30 energetisch sanierten Wohnungen im Loft-Stil verwandelt. Darunter befinden sich auch altersgerechte und auf Menschen mit Behinderungen ausgerichtete Einheiten. Hinzu kommen Facharztpraxen, psychotherapeutische Angebote sowie Sport- und Rehabilitationseinrichtungen.Damit aus den ehemaligen Produktionsstätten tatsächlich geeigneter Wohnraum entstehen konnte, mussten die Gebäude allerdings grundlegend an ihre neuen Aufgaben angepasst werden. Unterschiedliche Wohnungsgrundrisse, barrierearme Zugänge und die energetische Modernisierung stellten dabei jeweils eigene Anforderungen an die Planung. "Eine alte Fabrik wird schließlich nicht allein dadurch zu gutem Wohnraum, dass man neue Wände einzieht. Entscheidend ist, ob das, was dort entsteht, auch zu den Menschen und ihrem Alltag passt", erklärt Nick Dietrich.Bernburg: Wie aus Hotelzimmern und Pflegeeinrichtungen neue Wohnformen entstandenNicht nur alte Fabriken lassen sich in attraktiven Wohnraum verwandeln. Auch Gebäude, die ursprünglich für ganz andere Formen der Unterbringung vorgesehen waren, bieten interessante Möglichkeiten. Das zeigt Nick Dietrich mit einem Projekt in Bernburg, bei dem er ein ehemaliges Hotel und ein früheres Alten- und Pflegeheim zu Wohnimmobilien weiterentwickelte. Entstanden sind kleinere Mietwohnungen zu vergleichsweise günstigen Konditionen sowie großzügige Lofts mit gehobener Ausstattung. Ergänzt wird das Angebot durch gemeinschaftlich nutzbare Wellnessbereiche mit Pool und Sauna.Die unterschiedlichen Wohnangebote zeigen, wie wichtig es ist, bei der Umnutzung bestehender Gebäude auch die spätere Vermietung im Blick zu behalten. "Ein ehemaliges Hotel bringt ganz andere Voraussetzungen mit als eine Fabrik. Entscheidend ist, daraus Wohnungen zu entwickeln, für die es am jeweiligen Standort auch tatsächlich eine Nachfrage gibt", erklärt Nick Dietrich. Dafür müssen die vorhandenen Raumstrukturen, die geplanten Ausstattungsstandards und die notwendigen Investitionen zusammenpassen. Gerade bei ehemaligen Hotels und Pflegeeinrichtungen entscheidet sich daran, ob aus den bestehenden Flächen langfristig wirtschaftlich tragfähiger Wohnraum entstehen kann.Schloss Rauenstein: Neue Nutzungsmöglichkeiten für historische GebäudeNoch einmal andere Anforderungen stellt die Revitalisierung historischer Immobilien. Das zeigt Schloss Rauenstein im Erzgebirge, das Nick Dietrich übernommen und durch Sanierungsmaßnahmen sowie neue Nutzungskonzepte wieder wirtschaftlich nutzbar gemacht hat. Heute wird die Anlage für Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und Tagungen genutzt. Hinzu kommen touristische Übernachtungsmöglichkeiten. Anders als bei ehemaligen Fabriken oder Hotels geht es hier nicht allein darum, neue Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen, sondern zugleich den historischen Charakter des Gebäudes zu bewahren.Künftig soll auf dem Areal auch Wohnraum entstehen. Geplant sind etwa acht bis zwölf Wohnungen in drei Gebäuden, die zeitgemäßes Wohnen mit der historischen Bausubstanz verbinden sollen. Dafür müssen unter anderem Denkmalschutz, baurechtliche Vorgaben und die notwendige Gebäudetechnik berücksichtigt werden. Auch die bestehende Veranstaltungs- und touristische Nutzung spielt bei der Planung eine Rolle. "Bei einem historischen Gebäude kann man nicht einfach alles verändern, was wirtschaftlich zunächst sinnvoll erscheint. Man muss eine Nutzung finden, die zur Substanz passt und dauerhaft funktioniert", erklärt Nick Dietrich.Energetische Modernisierung: Damit Wohnraum langfristig bezahlbar bleibtOb ehemalige Fabrik, Hotel oder historische Immobilie: Mit einem neuen Nutzungskonzept allein ist es nicht getan. Damit revitalisierte Gebäude langfristig wirtschaftlich betrieben werden können und die Wohnkosten für Mieter tragbar bleiben, spielt auch ihre energetische Ausstattung eine wichtige Rolle. Wie weitreichend eine Modernisierung ausfallen kann, zeigt eines der Projekte von Nick Dietrich in Zwönitz. Dort wurde eine veraltete Gasheizung durch ein Energiekonzept mit Bio-Fernwärme, Wärmepumpe, Photovoltaik, Energiespeichern und intelligenten Wohnungsstationen ersetzt. Hinzu kamen die Dämmung der Fassade und Zwischengeschosse, dreifach verglaste Fenster und Fußbodenheizungen.Bei der Auswahl der Technik geht es allerdings nicht allein um die Anschaffungskosten. Entscheidend ist auch, wie sich die Investitionen auf den späteren Gebäudebetrieb auswirken. "Eine Sanierung muss sich über viele Jahre bewähren. Deshalb sollte man nicht nur auf die Kosten beim Einbau schauen, sondern auch darauf, was Eigentümer und Bewohner später für Energie bezahlen", erklärt Nick Dietrich. Nach seinen Angaben liegen die Nebenkosten im modernisierten Objekt in Zwönitz trotz eines vorhandenen Aufzugs bei etwa einem Euro pro Quadratmeter. Welche Kostenarten dieser Wert umfasst, ist allerdings nicht näher aufgeschlüsselt.Einen weiteren Ansatz sieht Dietrich in sogenannten Flatrate-Mietmodellen. Dabei könnten Strom, Wärme und gegebenenfalls Kühlung in einer kalkulierbaren Gesamtmiete enthalten sein. Für Mieter würde das mehr Planungssicherheit bedeuten, während Eigentümer von einem möglichst effizienten Gebäudebetrieb profitieren könnten. Allerdings setzt ein solches Modell voraus, dass der Verbrauch realistisch kalkuliert wird und die vertragliche Gestaltung rechtlich zulässig ist. Auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie bleibt wichtig: Wenn zusätzlicher Verbrauch keinerlei finanzielle Auswirkungen hat, könnten unnötige Kosten entstehen.Mehr Wohnraum schaffen: Nick Dietrich fordert bessere InvestitionsbedingungenNeben den baulichen und energetischen Herausforderungen beeinflussen auch die politischen Rahmenbedingungen, ob sich bestehende Immobilien erfolgreich revitalisieren lassen. Besonders langwierige Genehmigungsverfahren und regulatorische Unsicherheiten erschweren aus Sicht von Nick Dietrich die Planung. Denn die Umwandlung ehemaliger Industrie- oder Gewerbegebäude kann eine baurechtliche Nutzungsänderung erfordern. Dabei müssen unter anderem Brandschutz, Schallschutz und gesunde Wohnverhältnisse berücksichtigt werden. Der Immobilienunternehmer fordert deshalb verlässlichere Rahmenbedingungen und effizientere Genehmigungsprozesse, damit geeignete Projekte schneller umgesetzt werden können.Auch politische Forderungen nach der Enteignung privater Immobilienunternehmen betrachtet Nick Dietrich kritisch. Die Übertragung bestehender Wohnungen auf andere Eigentümer schaffe zunächst keinen zusätzlichen Wohnraum, argumentiert er. Zugleich befürchtet er, dass politische Unsicherheit die Investitionsbereitschaft privater Unternehmen schwächen könnte. Stattdessen plädiert er dafür, die Sanierung und Umnutzung vorhandener Gebäude stärker zu unterstützen. Für ihn schließen sich unternehmerischer Erfolg und gesellschaftlicher Nutzen dabei nicht aus. "Wir werden den Wohnungsmangel nicht allein mit politischen Diskussionen lösen. Entscheidend ist, dass wir vorhandene Gebäude wieder nutzen, sinnvoll investieren und daraus Wohnraum schaffen, den Menschen tatsächlich brauchen", fasst Nick Dietrich zusammen.Sie besitzen eine Bestandsimmobilie mit Entwicklungspotenzial oder planen die Umnutzung eines bestehenden Gebäudes? Melden Sie sich jetzt bei Nick Dietrich (https://solvigo.io) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Nick DietrichSolvigo Energy GmbHeine Marke der TGA Annaberg GmbHE-Mail: hello@solvigo.ioWebsite: https://solvigo.io/Original-Content von: Technische Gebäudeausrüstung Annaberg GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182424/6391609