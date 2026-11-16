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OS

WKN: A116QX | ISIN: LU1079842321 | Ticker: EUPE
Tradegate
16.11.26 | 15:20
712,60 Euro
+0,27 % +1,90
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
711,70713,3015:29
711,80713,2015:29
Dow Jones News
16.11.2026 15:09 Uhr
198 Leser
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OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD) (UCAP) 
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 
16-Nov-2026 / 14:35 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD) 
 
DEALING DATE: 13/11/2026 
 
NAV PER SHARE: USD: 1743.9058 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 805939 
 
CODE: UCAP 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=---------------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU1079841513 
Category Code: NAV 
TIDM:     UCAP 
LEI Code:   549300GXEGXYW3PZ6G58 
Sequence No.: 449835 
EQS News ID:  2435928 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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