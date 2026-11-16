Rauris (ots) -Gemeinsam Ski fahren, Neues ausprobieren und unbeschwerte Wintertage erleben! Mit diesem Motto startet am 16. Dezember 2026 das Raurisertal in die Wintersaison. Gerade mit dem Community Day von Ski-Creator René Sabathy alias SendtwitchHD, den familienfreundlichen Pisten und dem Echt.Fair.Ticket steht der Rauriser-Winter ganz im Zeichen von Familien und leistbarem Skivergnügen.Am Samstag, 19. Dezember 2026, wird das Skigebiet zum Treffpunkt für junge Wintersportfans.Beim Community Day fährt René Sabathy alias SendtwitchHD gemeinsam mit bis zu 30 Kindern Ski. In drei Gruppen mit jeweils maximal zehn Teilnehmern, eingeteilt nach ihrem skifahrerischen Können, gibt er Tipps zur Technik und sorgt für einen abwechslungsreichen Skitag mit viel Spaß auf der Piste. Die Anmeldung zum Community Day erfolgt über den Tourismusverband Rauris. www.raurisertal.atBereits einen Tag vorher, am 18. Dezember, produziert René Material für sein neues YouTube-Winterprojekt. René ist mit über 700.000 Followern einer der größten Wintersport-Creator im deutschsprachigen Raum und erklärt auf YouTube, Instagram und TikTok das Skifahren verständlich und mit viel Humor. Das Raurisertal erhält darin einen eigenen Videobeitrag. Sein Motto "Skifahren muss leistbar sein" passt perfekt zur Philosophie des Raurisertals.Echt.Fair.Ticket: Mehr Skivergnügen - weniger UrlaubskostenEin wichtiger Pluspunkt für Familien und preisbewusste Wintersportler ist das Echt.Fair.Ticket der Rauriser Hochalmbahnen. Wer seinen Skipass frühzeitig online kauft, kann bis zu 30 % gegenüber dem regulären Tageskassentarif sparen. Der Preis richtet sich nach dem Buchungszeitpunkt und der Nachfrage. Damit lohnt es sich, den Skitag rechtzeitig zu planen. Zusätzlich gibt es eigene Familientarife und Kinder ab Jahrgang 2021 fahren kostenlos.Skiurlaub im Raurisertal bedeutet jede Menge Platz für Familien32,5 Pistenkilometer und zehn Liftanlagen machen das Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen zu einem perfekten Winterziel für Familien und Skifahrer aller Könnerstufen. Die Bergbahnen bringen Wintersportler bequem bis auf 2.175 Meter Seehöhe. Von da aus finden Einsteiger und Kinder auf breiten, bestens präparierten Abfahrten ideale Bedingungen für ihre ersten Schwünge. Fortgeschrittene freuen sich über abwechslungsreiche rote und schwarze Pisten und auf der Family Slope warten besondere Highlights auf junge Skifahrer.Auch abseits der Pisten bietet das Raurisertal zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Wintertage: 30 Kilometer Langlaufloipen, Rodelbahn und Nachtrodelmöglichkeiten, geräumte Winterwanderwege, Schneeschuhwanderungen, Pferdeschlittenfahrten und Naturerlebnisse im Nationalpark Hohe Tauern sorgen für Abwechslung. So kommen auch jene Familienmitglieder auf ihre Kosten, die lieber ohne Skier unterwegs sind.Das Raurisertal ist auch bekannt für sein gelebtes BrauchtumTraditionen werden im Raurisertal seit Generationen gepflegt und machen den Winter auch im Tal zu einem besonderen Erlebnis.- 5. Dezember 2026 - Rauriser Toifi Tog: kunstvoll geschnitzte Holzlarven und furchteinflößende Krampusgestalten sorgen beim traditionellen Toifi Tog für eine besondere Atmosphäre.- 12. und 19. Dezember 2026 - Adventmarkt in Rauris: Regionale Handwerkskunst, heimische Spezialitäten und stimmungsvolle Adventmomente laden zum gemeinsamen Verweilen ein.- 5. Januar 2027 - Schnabelperchten: Eine der außergewöhnlichsten Traditionen des Raurisertals. Mit ihren auffälligen, geschnäbelten Masken ziehen die Perchten durch den Ort und sollen Glück und Gesundheit für das neue Jahr bringen.Das Raurisertal steht für einen Winterurlaub, bei dem das gemeinsame Erlebnis zählt: Familiär, unkompliziert, persönlich und mit einem guten Gespür für das Urlaubsbudget.Pressekontakt:Raurisertal TourismusverbandSportstraße 2A-5661 Rauris im Salzburger LandTel.: +43 6544 200 22Mail: info@raurisertal.atWeb: www.raurisertal.atMaria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Raurisertal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177063/6391629