Nach einer Stabilisierung im 3. Quartal hat sich die Aktienperformance des Medtech-Sektors im 4. Quartal deutlich beschleunigt. Vielen Investoren ist diese positive Performance-Entwicklung noch gar nicht bewusst. Denn obwohl der Bellevue Medtech & Services Fund seit Jahresbeginn eine positive Performance von +1.0% aufweist, liegt er immer noch deutlich hinter dem globalen Aktienmarkt (+17.9%) und dem US-Technologiemarkt (+19.5%) zurück. Die KI-Wette ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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