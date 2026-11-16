Stuttgart (ots) -BIM soll im Infrastrukturbau nicht nur in Strategien und Modellen verankert sein, sondern in den täglichen Projektabläufen messbaren Nutzen schaffen. Beim Besuch von Nicole Razavi, Verkehrsministerin von Baden-Württemberg, im von viscan betriebenen BIM LÄB stand deshalb die Frage im Mittelpunkt, was davon in der Praxis bereits funktioniert und welche neuen Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz entstehen. Nicolai Nolle von viscan ordnet die Entwicklung aus Sicht der Baustellenpraxis ein.Building Information Modeling ist im Infrastrukturbau längst kein neues Thema mehr. Mit der BIM-Strategie und dem BIM-Leitfaden 2.0 hat Baden-Württemberg die organisatorischen und methodischen Grundlagen für den BIM-Regelbetrieb in der Straßenbauverwaltung geschaffen. Seit März 2026 ist BIM bei neuen Projekten an Bundesstraßen in Baden-Württemberg vorgesehen; ab 2027 soll die Methode auch bei Projekten an Landesstraßen zum Standard werden. In der täglichen Praxis zeigt sich jedoch, dass ein 3D-Modell allein noch keinen digitalen Bauprozess ausmacht. Entscheidend ist, ob Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen ihre Informationen tatsächlich gemeinsam nutzen, Verantwortlichkeiten klar geregelt sind und digitale Abläufe auch auf der Baustelle funktionieren. Genau daran entscheidet sich inzwischen, ob BIM einen echten Mehrwert schafft oder nur zusätzliche Arbeit produziert. Nicolai Nolle von der viscan GmbH bringt den aktuellen Stand so auf den Punkt: "Baden-Württemberg hat bei Bundesstraßen den Übergang in den BIM-Regelbetrieb begonnen. Die flächendeckende, routinierte Anwendung über alle Projektarten, Verwaltungsebenen und beteiligten Unternehmen hinweg ist jedoch noch nicht erreicht.""Genau dieser unmittelbare Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Praxis war aus meiner Sicht der besondere Wert des Besuchs", erklärt Nicolai Nolle. Seit drei Jahren betreibt die viscan GmbH das BIM LÄB Baden-Württemberg und bringt dort Erfahrungen aus konkreten Infrastrukturprojekten mit den Anforderungen von Verwaltung, Planung und Bauausführung zusammen. Wie weit diese Entwicklung inzwischen gekommen ist und welche Fragen als Nächstes gelöst werden müssen, stand auch beim Besuch von Verkehrsministerin Nicole Razavi im Rahmen ihrer Sommertour im Mittelpunkt. Dabei ging es bewusst nicht nur um politische Zielsetzungen, sondern um die Frage, was davon in den Projekten tatsächlich trägt.Ministerin im BIM LÄB: Stand und nächste Schritte der BIM-EinführungWie weit Baden-Württemberg bei BIM tatsächlich ist, zeigt sich weniger an einzelnen Pilotprojekten als daran, wie selbstverständlich die Methode inzwischen im Projektalltag eingesetzt wird. In vielen Bereichen sind die Grundlagen geschaffen und erste Verfahren etabliert. Gleichzeitig bringen Verwaltungen, Planer und Bauunternehmen noch sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Erfahrungsstände mit.Genau diese Lücke zwischen bereits funktionierenden Ansätzen und einer breiten Anwendung war auch ein zentraler Punkt beim Austausch mit Verkehrsministerin Nicole Razavi. "Der nächste Schritt besteht darin, erfolgreiche Ansätze zu vereinheitlichen, zu skalieren und dauerhaft in den regulären Projektabläufen zu verankern", sagt Nicolai Nolle. Besprochen wurden unter anderem Hürden bei Qualifikation, einheitlichen Abläufen, Datenstandards und Verantwortlichkeiten. Im BIM LÄB werden solche Fragen unter realistischen Bedingungen aufgegriffen und Erfahrungen aus Verwaltung, Planung und Bauausführung zusammengebracht.Gemeinsame Daten statt Insellösungen: Was BIM heute leistet und wo es noch haktBIM zeigt seinen Nutzen vor allem dort, wo alle Beteiligten mit klar definierten und verlässlichen Informationen arbeiten. Auftraggeber müssen deshalb früh festlegen, welche Daten sie zu welchem Zeitpunkt benötigen, in welcher Qualität sie vorliegen sollen und wer für Erstellung, Prüfung und Freigabe verantwortlich ist. Sind diese Fragen geklärt, arbeiten Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen auf einer gemeinsamen Datenbasis. Änderungen und Freigaben werden nachvollziehbarer, Informationsverluste nehmen ab und Abweichungen können früher erkannt werden.Für Bauunternehmen wird dieser Nutzen besonders auf der Baustelle konkret. Digitale Modelle und die damit verknüpften Daten können beispielsweise genutzt werden, um den tatsächlichen Baufortschritt mit der Planung abzugleichen, ausgeführte Mengen nachzuverfolgen oder modellbasierte Abrechnungsprozesse zu unterstützen. Auch für die Dokumentation und Nachweisführung entsteht damit eine gemeinsame Grundlage, auf der sich festhalten lässt, welche Leistungen wann und in welchem Umfang ausgeführt wurden. BIM verbindet dadurch die Planung stärker mit den Abläufen auf der Baustelle. Als technische Grundlage dienen zentrale Datenumgebungen, sogenannte Common Data Environments, in denen Modelle, Dokumente und Freigaben gemeinsam verwaltet werden. Offene Standards und Formate wie IFC für den modellbasierten Datenaustausch und BCF für die modellbezogene Kommunikation unterstützen softwareübergreifende openBIM-Prozesse.Entscheidend ist für Nicolai Nolle jedoch nicht die Software allein. "BIM darf nicht auf ein 3D-Modell reduziert werden. Es geht um eine neue Form des Informations- und Projektmanagements." Genau daran hakt es in der Praxis noch häufig. Während manche Verwaltungen, Ingenieurbüros und Bauunternehmen bereits viel Erfahrung mit BIM gesammelt haben, fehlen andernorts noch klare Abläufe, eindeutige Verantwortlichkeiten oder ausreichend qualifizierte Fachkräfte. Standards und technische Lösungen reichen deshalb nicht aus. Damit BIM im Projektalltag funktioniert, müssen alle Beteiligten verstehen, welche Informationen sie liefern, prüfen und weitergeben müssen und wie diese Prozesse ineinandergreifen.BIM LÄB: Wo digitale Bauprozesse den Praxistest bestehen müssenGenau an dieser Stelle setzt das BIM LÄB Baden-Württemberg an. Die viscan GmbH ist seit drei Jahren offizieller Betreiber der Einrichtung, betreut sie fachlich und technisch und bringt Erfahrungen aus realen Infrastrukturprojekten in Schulungen, Demonstrationen und Workshops ein. Jährlich nehmen mehrere hundert Personen an Schulungen, Demonstrationen und Fachveranstaltungen im BIM LÄB teil. Behandelt werden unter anderem BIM-Grundlagenschulungen nach buildingSMART-Standard, BIM-Management, digitale Projekt- und Freigabeprozesse, modellbasierte Ausschreibung und Abrechnung sowie moderne Verfahren der Bestands- und Baufortschrittserfassung. Dabei geht es nicht darum, einzelne Programme isoliert zu erklären, sondern zu zeigen, wie digitale Abläufe im Zusammenspiel tatsächlich funktionieren."Unser Anspruch ist deshalb nicht, dort eine Produktausstellung zu betreiben. Wir wollen zeigen, welche Lösungen sich für bestimmte Anwendungsfälle eignen, welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen erforderlich sind und wo weiterer Entwicklungs- oder Erprobungsbedarf besteht", erklärt Nicolai Nolle. Entsprechend richtet sich das BIM LÄB an Verwaltungen, Ingenieurbüros, Bauunternehmen und Projektverantwortliche, die digitale Bauprozesse nicht nur kennenlernen, sondern auf ihre eigenen Projekte übertragen müssen. So wird sichtbar, welche Verfahren bereits belastbar eingesetzt werden können und an welchen Stellen Prozesse oder Kompetenzen noch nachgeschärft werden müssen.Von BIM zu KI: Was jetzt auf den Infrastrukturbau zukommtMit BIM ist die Digitalisierung im Infrastrukturbau längst nicht abgeschlossen. Die nächste Entwicklungsstufe beginnt bereits dort, wo Baustellendaten zunehmend automatisiert erfasst und ausgewertet werden. Drohnenbasierte Vermessungen, mobile Laserscans und smartphonegestützte Erfassungen sind heute in realen Projekten einsetzbar und können, abhängig vom Verfahren und Anwendungsfall, aktuelle Daten zum Bestand und Baufortschritt liefern. Auch im BIM LÄB werden solche Abläufe praktisch erprobt, von der Drohnenbefliegung bis zur Erstellung digitaler Bestandsmodelle. Künstliche Intelligenz setzt auf diesen Daten auf: In klar abgegrenzten Anwendungsfällen kann sie bereits heute Objekte und Veränderungen in Bild- oder Punktwolkendaten erkennen, große Datenmengen schneller durchsuchen und Auffälligkeiten für die weitere Prüfung sichtbar machen.Je stärker solche Aufgaben automatisiert werden, desto wichtiger wird allerdings die Qualität der zugrunde liegenden Informationen. Für KI-Anwendungen muss deshalb klar sein, welchem Zweck die erhobenen Daten dienen, wie aktuell und genau sie sein müssen und wer die Ergebnisse anschließend prüft und freigibt. Datenstrukturen und Schnittstellen müssen zudem so gestaltet sein, dass KI-Auswertungen nachvollziehbar und reproduzierbar bleiben. Gerade bei sicherheitsrelevanten Bauwerken kann die fachliche Verantwortung nicht an ein KI-System abgegeben werden. "KI wird Fachleute in absehbarer Zeit sehr wirkungsvoll unterstützen, aber sie wird Erfahrung, Kontextwissen und fachliche Verantwortung nicht ersetzen", ordnet Nicolai Nolle die Entwicklung ein. Damit solche Anwendungen langfristig funktionieren, müssen außerdem Datenschutz, Informationssicherheit und die Eigentums-, Urheber-, Nutzungs- und Zugriffsrechte an Bild-, Modell- und Trainingsdaten geklärt sein. Offene Standards und verlässliche Schnittstellen gewinnen zusätzlich an Bedeutung, damit Daten auch langfristig systemübergreifend genutzt werden können.Für Nicolai Nolle liegt der nächste Schritt deshalb nicht darin, komplexe Baustellensituationen vollständig automatisiert bewerten zu lassen. Zunächst geht es darum, klar definierte KI-Anwendungen unter realen Bedingungen einzusetzen, ihre Ergebnisse messbar zu überprüfen und die beteiligten Fachkräfte für den Umgang damit zu qualifizieren. Eine allgemeingültige, autonome Bewertung komplexer Baustellensituationen bleibt vorerst Zukunftsmusik. Die Richtung ist dennoch klar: Aus digital erfassten Informationen werden zunehmend Daten, die Systeme automatisiert vergleichen, vorsortieren und für fachliche Entscheidungen aufbereiten können.Sie möchten BIM und digitale Verfahren in Ihren Infrastrukturprojekten praxisnah einsetzen und Ihre Bauprozesse zukunftsfähig gestalten? Vereinbaren Sie dazu ein unverbindliches Erstgespräch mit Nicolai Nolle (https://viscan.de/) und dem Team von viscan.Pressekontakt:viscan GmbHVertreten durch: Nicolai Nolle und Sebastian LazicE-Mail: info@viscan.deWebsite: https://viscan.de/Original-Content von: viscan GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182366/6391648