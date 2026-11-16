München (ots) -Wer in München eine Immobilie kaufen möchte, braucht häufig schnell eine Finanzierungszusage. Doch nicht jedes vielversprechende Angebot hält einer genaueren Prüfung stand. Besonders riskant wird es, wenn Käufer bereits beim Notar unterschreiben, obwohl die Bank noch keine verbindliche Entscheidung getroffen hat. Woran sich eine seriöse Baufinanzierungsberatung erkennen lässt und welche Warnsignale Käufer ernst nehmen sollten, erfahren Sie hier.Für Immobilienkäufer in München zählt oft jeder Tag: Die Wunschimmobilie ist gefunden, der Verkäufer erwartet eine schnelle Entscheidung und die Finanzierung muss möglichst zügig stehen. Entsprechend groß ist die Erleichterung, wenn ein Vermittler schon nach einem kurzen Gespräch attraktive Konditionen präsentiert und versichert, dass dem Immobilienkauf nichts im Wege steht. Doch nicht selten verlassen sich Käufer damit auf Versprechen, die einer genaueren Prüfung noch gar nicht standhalten. "Lehnt die Bank die Finanzierung plötzlich ab, obwohl der Kaufvertrag bereits beim Notar unterschrieben wurde, stehen Käufer unter enormem Druck. Sie sind unter Umständen weiterhin an den Kauf gebunden und müssen innerhalb kürzester Zeit eine neue Finanzierung finden", warnt Zlatko Maticevic von ZM Finanzen."Wer eine Immobilie kaufen möchte, braucht keine schönen Versprechen, sondern eine Finanzierung, auf die er sich verlassen kann. Dafür müssen die Unterlagen sorgfältig geprüft und Banken ausgewählt werden, die das Vorhaben auch tatsächlich finanzieren können", erklärt Zlatko Maticevic. Der Inhaber von ZM Finanzen ist seit 2016 selbstständig in der Finanzierungsbranche tätig und war zuvor acht Jahre als selbstständiger Handelsvertreter bei Schwäbisch Hall aktiv. Heute konzentriert er sich auf Baufinanzierungen in München und einem Umkreis von etwa 70 bis 80 Kilometern. Dabei arbeitet er mit unterschiedlichen Kreditinstituten zusammen, statt sich auf eine einzelne Hausbank zu beschränken. So kann Zlatko Maticevic gezielt diejenigen Banken auswählen, deren Finanzierungsvorgaben zu den finanziellen Voraussetzungen seiner Kunden und zur jeweiligen Immobilie passen.Erst prüfen, dann versprechen: Was eine seriöse Beratung auszeichnetWie sorgfältig ein Finanzierungsvermittler arbeitet, zeigt sich häufig bereits beim ersten Gespräch. Zwar können Angaben zum Kaufpreis, zum ungefähren Einkommen und zum vorhandenen Eigenkapital eine erste Orientierung ermöglichen, für eine fundierte Einschätzung reichen sie allein jedoch nicht aus. Schließlich berücksichtigen Banken bei ihrer Entscheidung auch die berufliche Situation, bestehende finanzielle Verpflichtungen und die konkrete Immobilie. Ein seriöser Vermittler nimmt sich deshalb zunächst die Zeit, die persönlichen Voraussetzungen des Käufers zu erfassen und die benötigten Unterlagen zusammenzustellen. Auch Zlatko Maticevic kann auf dieser Basis häufig früh einschätzen, ob eine Finanzierung grundsätzlich realistisch erscheint. Wie belastbar diese Einschätzung ist, zeigt sich allerdings erst, wenn die Angaben des Kunden durch entsprechende Nachweise bestätigt werden.Liegen ausreichend Unterlagen vor, lässt sich gezielter prüfen, welche Kreditinstitute für das jeweilige Vorhaben infrage kommen. Statt möglichst viele Banken gleichzeitig anzufragen, kommt es dabei vor allem darauf an, deren unterschiedliche Finanzierungsvorgaben zu kennen und mit der Situation des Käufers abzugleichen. "Eine Bank kann eine Finanzierung ablehnen, die bei einem anderen Institut durchaus möglich wäre. Deshalb ist es wichtig, von Anfang an die richtigen Ansprechpartner auszuwählen, statt den Kunden mit unpassenden Anfragen aufzuhalten", erklärt Zlatko Maticevic. Bei ZM Finanzen fließen die jeweiligen Finanzierungsvorgaben deshalb gezielt in die Auswahl geeigneter Banken ein.Baufinanzierung in München: Warum die Bankempfehlung nachvollziehbar sein mussNeben der fachlichen Prüfung sollten Käufer auch darauf achten, wie ein Vermittler seine Empfehlungen begründet. Besonders kritisch ist es, wenn dieser wiederholt auf eine bestimmte Bank drängt, obwohl andere Angebote infrage kommen könnten. Dahinter müssen nicht zwangsläufig eigene finanzielle Interessen stehen. Allerdings sollten Kunden nachvollziehen können, warum gerade dieses Institut empfohlen wird. "Natürlich sage ich meinen Kunden, welches Angebot ich persönlich für sinnvoll halte. Die Entscheidung muss aber zu ihrer finanziellen Situation passen und darf nicht davon abhängen, welche Bank für den Vermittler besonders interessant ist", betont Zlatko Maticevic. Ein guter Berater sollte deshalb erklären können, welche Vorteile das jeweilige Angebot hinsichtlich Zinssatz, monatlicher Belastung und Finanzierungsvoraussetzungen bietet. Bleiben solche Erklärungen aus oder werden Alternativen ohne überzeugenden Grund ausgeschlossen, lohnt es sich, genauer nachzufragen.Auch digitale Finanzierungsplattformen ersetzen diese individuelle Beratung nicht. Zwar können sie innerhalb weniger Minuten verschiedene Konditionen anzeigen, doch handelt es sich dabei häufig zunächst um rechnerische Ergebnisse, die noch nichts darüber aussagen, ob die jeweilige Bank den konkreten Kunden tatsächlich finanzieren würde. Problematisch wird es insbesondere dann, wenn solche Berechnungen bereits als fertiges Finanzierungsangebot dargestellt werden. Zlatko Maticevic legt bei ZM Finanzen deshalb Wert darauf, möglichst früh Angebote einzuholen, bei denen sich die Kreditinstitute bereits mit den persönlichen Angaben und Unterlagen beschäftigt haben.Wenn die Finanzierung nach dem Notartermin plötzlich scheitertWie schnell eine vermeintlich sichere Finanzierung zum Problem werden kann, zeigt ein konkreter Fall, bei dem Zlatko Maticevic kurzfristig helfen musste. Ein Ehepaar wollte im Münchner Süden ein Neubauhaus für rund eine Million Euro erwerben und hatte von einer Sparkasse zunächst eine Finanzierung von etwa 95 Prozent des Kaufpreises in Aussicht gestellt bekommen. Im Vertrauen auf diese Einschätzung ließen die Käufer sowohl den Kaufvertrag als auch die Grundschuld notariell beurkunden. Doch anschließend verlangte die Bank plötzlich rund 20 Prozent zusätzliches Eigenkapital. Da zu diesem Zeitpunkt bereits die erste Rechnung des Bauträgers vorlag, gerieten die Käufer erheblich unter Druck:Sie waren bereits vertraglich an den Immobilienkauf gebunden und benötigten dringend eine alternative Finanzierung.In dieser Situation wandte sich das Ehepaar an ZM Finanzen. "Wir konnten die Unterlagen direkt an eine andere Bank weitergeben und ihr auch erklären, weshalb die ursprünglich geplante Finanzierung nicht zustande gekommen war. Entscheidend war, dass wir nicht erst anfangen mussten, fehlende Nachweise zusammenzutragen", berichtet Zlatko Maticevic. Wie schnell sich dadurch eine Lösung finden ließ, zeigte sich bereits zwei Tage später, als das Ehepaar eine feste Finanzierungszusage erhielt. Vier Werktage später lagen auch die Kreditverträge vor.ZM Finanzen begleitet Immobilienkäufer bis zur AuszahlungEine gute Baufinanzierungsberatung zeichnet sich nicht nur durch passende Konditionen aus, sondern auch dadurch, dass sich Käufer während des gesamten Prozesses auf ihren Ansprechpartner verlassen können. Gerade auf dem Münchner Immobilienmarkt ist dabei häufig schnelles Handeln gefragt, etwa wenn Verkäufer kurzfristig eine Rückmeldung erwarten oder Unterlagen nachgereicht werden müssen. Wer seinen Vermittler in solchen Momenten tagelang nicht erreicht, verliert möglicherweise wertvolle Zeit. Zlatko Maticevic achtet deshalb auf kurze Reaktionszeiten und prüft bereits bei der ersten Anfrage, ob er einen neuen Finanzierungsfall zeitnah bearbeiten kann. Ist das nicht möglich, spricht er es offen an, anstatt unrealistische Zusagen zu machen.Bei ZM Finanzen bleibt die persönliche Betreuung auch nach der Kreditzusage bestehen. Denn bis zur tatsächlichen Auszahlung des Darlehens sind meist noch einige Formalitäten zu erledigen, von der Bestellung der Grundschuld bis zur Einreichung weiterer Nachweise bei der Bank. Dabei können Fragen auftauchen oder Abstimmungen notwendig werden, bei denen Käufer Unterstützung benötigen. Zwar liegt die endgültige Entscheidung über eine Finanzierung immer beim jeweiligen Kreditinstitut, doch ein erfahrener Vermittler kann dafür sorgen, dass seine Kunden gut vorbereitet sind und wissen, welche Schritte als Nächstes anstehen. "Mir ist wichtig, dass meine Kunden nicht nur ein gutes Finanzierungsangebot bekommen, sondern auch jemanden an ihrer Seite haben, der erreichbar ist und sich kümmert, bis alles abgewickelt ist", erklärt Zlatko Maticevic.Sie möchten eine Immobilie in München oder der Umgebung finanzieren, stoßen bei Banken aber immer wieder auf Hürden? Dann melden Sie sich bei Zlatko Maticevic und seinem Team von ZM Finanzen (https://zmfinanzen.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Zlatko MaticevicBaufinanzierung MünchenBaufinanzierungsexperteE-Mail: info@zmfinanzen.deWebsite: www.zmfinanzen.deOriginal-Content von: Zlatko Maticevic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183175/6391640