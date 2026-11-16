Hamburg (ots) -Mit den Black Deals vom 24. November bis 1. Dezember tritt Tchibo mit starken Angeboten im Onlineshop auf. Wer den Austausch seiner alten Kaffeemaschine schon lange vor sich herschiebt, oder Coffee Lovern in der Weihnachtszeit eine Freude machen möchte, sollte diese Aktion nicht verpassen.Vollautomaten: Bester Kaffee im Eyecatcher-DesignRund 42 % der Kaffeetrinkenden in Deutschland haben laut Tchibo Kaffeereport einen Vollautomaten zu Hause. Umso besser, wenn die Bedienung einfach ist: Auf Knopfdruck zaubert der mit dem German Design Award ausgezeichnete und von Stiftung Warentest mit GUT getestete Esperto mini besten Espresso und feinsten Caffé Crema. Den kleinsten Vollautomaten der Welt gibt es im Aktionszeitraum bereits ab 229 Euro statt 379 Euro in "Grey" und in der limitierten Farbe "Lovely Red", ab 249 Euro in "Dusty Black". Ein besonders attraktives Angebot finden Kaffee-Fans im Set aus Esperto mini und praktischem To Go Becher: Statt rund 400 Euro kostet es nur 255 Euro. Und die anderen Vollautomaten? Der Esperto2 Caffé ist um mindestens 130 Euro reduziert, der elegante Esperto 2 Milk mit Milchschaum-Funktionum 220 Euro. Passende Kaffees finden sich in den Tchibo Espressi und Caffé Crema zum attraktiven Angebotspreis ab ca. 14,99 Euro.Qbo Kapselmaschinen: ONE Click to EspressoLieber eine Kapselmaschine? Auch die Qbo Kapselmaschinensorgen für besten Kaffeegenuss. Die schmalste Maschine der Qbo Familie, die Qbo ONE mit einer Breite von gerade einmal 10,5 cmliegt bei ca. 33 Euro statt ca. 89 Euro und die mit dem German Design Award ausgezeichnete Qbo ICONIC bei ca. 44 Euro statt ca. 120 Euro. Dank ihrer patentierten PressBrewTM Technologie gelingt den Qbo Geräten Kaffee wie aus dem Siebträger - mit samtiger Crema und ganz viel Aroma. Wer seinen Kaffee am liebsten mit Milch genießt, ist mit der Qbo Milk Master bestens beraten. Zum Black Friday ist sie für ca. 89 Euro erhältlich.Köstliche Premiumkaffees aus den besten Anbaugebieten der Welt - bei Qbo ist für abwechslungsreichen Genuss gesorgt: Über 17 verschiedene Sorten und regelmäßig wechselnde Limited Editions laden dazu ein, mit jeder Tasse eine neue Geschmackswelt zu entdecken. Die Kaffees kommen in Cubes aus 70 % nachwachsenden Rohstoffen. Für festlichen Genuss sorgt zum Beispiel der Qbo Espresso "Zimtstern". Erhältlich sind die Qbo Kaffees ab ca. 4 Euro pro Packung à 8 Kapseln.CALL ME PAD: Die Padmaschine für den schnellen Coffee-to-goWenn es mal wieder schnell gehen muss: Auf Knopfdruck verwöhnt die stylishe Kapselmaschine "CALL ME PAD" mit feinen Kaffees und füllt dank ihrer Coffee-to-go-Taste sogar größere To-Go-Becher in Sekundenschnelle. Im Aktionszeitraum ist sie auf 59 Euro reduziert und 36 Pads sind gratis dabei. Damit eignet es sich ideal für die erste eigene Wohnung oder die WG-Küche, für Wenig-Trinker und Starter. Dazu den intensiven Tchibo BLACK & WHITE oder den vollmundigen Tchibo Caffé Crema - fertig ist der Genuss! Die Pads gibt's ab ca. 7 Euro à 36 Stück bzw. ab ca. 19 Euro à 100 Stück.Siebträgermaschine: Barista-Feeling come bella ItaliaEspresso zubereiten wie im italienischen Café? Mit der "Lapressa" gelingt das im Handumdrehen. Die Siebträgermaschine kommt in Rot, Schwarz, Creme oder im klassischen Edelstahl-Look daher. Für 149 Euro statt 249 Euro ist sie ein echter Hingucker auf jeder Küchenzeile. Und was ist mit Kaffee? Da ist Caffé Molinari aus Italien eine perfekte Wahl. Verschiedene Röstungen gibt es als Ganze Bohne ab ca. 20 Euro je 1kg.Filterkaffeemaschine: Der klassische AlltagsheldMit der "Let's Brew Elegant" lassen sich bis zu 10 Tassen Filterkaffee auf einmal zubereiten. Der stilvolle und kompakte Alltagsheld kann für ca. 39 Euro statt ca. 59 Euro nach Hause gebracht werden. Egal, ob die Feine Milde (entkoffeiniert), Beste Bohne oder Privat Kaffee - bei Tchibo ist für jeden Geschmack etwas dabei. Erhältlich sind die Kaffees ab je ca. 10 Euro à 500 g.Doch egal, für welche Maschine sich Kaffee-Fans entscheiden - mit den Black Deals startet die Weihnachtszeit mit bestem Kaffeegenuss. Ab dem 24. November stöbern und sparen auf: www.tchibo.de/kaffeeZusätzliches Bildmaterial und die Presseinformation als Download auf der tchibo.comPressekontakt:Karina SchneiderTchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 3862E-Mail: karina.schneider@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogInstagram @tchibo_newsroomwww.tchibo.de/podcastOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/6391639