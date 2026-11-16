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Dow Jones News
16.11.2026 15:21 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. November (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. November (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag 
  07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 4,7% 
     zuvor:  4,7% 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate 
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 
     PROGNOSE: 28,1 
     zuvor:   28,1 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -33,0 
     zuvor:  -35,9 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 
     Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q 
  13:30 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,8% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm 
     zuvor:  +0,9% gg Vm 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober 
     Importpreise 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm 
     zuvor:  +1,1% gg Vm 
*** 15:10 US/Fed-Gouverneut Waller, Rede zu Zahlungsverkehr 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:  +0,7% gg Vm 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE: 76,9% 
     zuvor:  76,9% 
*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution 
*** 17:30 US/Nike Inc, Kapitalmarkttag 
*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach 
*** 18:00 FR/Alstom SA, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University 
*** 20:25 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q 
***   - EU/EU-Kommission, Herbstprognose 
***   - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November) 
    - FR/Generalstreik 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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