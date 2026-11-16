DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. November (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag 07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: 28,1 zuvor: 28,1 Konjunkturlage PROGNOSE: -33,0 zuvor: -35,9 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q *** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q 13:30 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 15:10 US/Fed-Gouverneut Waller, Rede zu Zahlungsverkehr *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,9% zuvor: 76,9% *** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution *** 17:30 US/Nike Inc, Kapitalmarkttag *** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach *** 18:00 FR/Alstom SA, ausführliches Ergebnis 1H *** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University *** 20:25 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q *** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose *** - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November) - FR/Generalstreik ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

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November 16, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)

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