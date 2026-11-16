Der Spezialmakler vezzcare, Teil der von Tierärzten gegründeten vezzgroup, und Smart InsurTech kooperieren im Bereich des digitalen Tierversicherungsvertriebs. Im Rahmen der Partnerschaft baut Smart InsurTech auch seinen Vergleichsrechner Smart Compare um Tierkranken- und Tier-OP-Versicherungen aus. Der auf Tiermedizin spezialisierte Versicherungsmakler vezzcare GmbH und die Smart InsurTech AG geben ihre Kooperation im Rahmen einer Technologie- und Entwicklungspartnerschaft bekannt. vezzcare, Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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