Einen eher ruhigen Kursverlauf weist aktuell die Aktie des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX auf, denn es geht seit Tagen und Wochen seitwärts. Der zuvor zu beobachtende Rücksetzer auf 122 US-Dollar wurde offenkundig von Anlegern zum Einstieg genutzt. Der Aktienkurs konnte sich so recht zügig auf 140 US-Dollar erholen. Deutlich darüber hinaus ging es jedoch nicht. Die Kursentwicklung wirft durchaus Fragen auf - vor allem im Hinblick auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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