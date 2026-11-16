Einen eher ruhigen Kursverlauf weist aktuell die Aktie des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX auf, denn es geht seit Tagen und Wochen seitwärts. Der zuvor zu beobachtende Rücksetzer auf 122 US-Dollar wurde offenkundig von Anlegern zum Einstieg genutzt. Der Aktienkurs konnte sich so recht zügig auf 140 US-Dollar erholen. Deutlich darüber hinaus ging es jedoch nicht. Die Kursentwicklung wirft durchaus Fragen auf - vor allem im Hinblick auf eine ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.