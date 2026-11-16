Der deutsche Leitindex behauptet im frühen Montagshandel den Kursbereich von 26.700 Punkten. Dem DAX scheint dabei aber ein wenig das Aufwärtsmomentum abhandengekommen zu sein. Dennoch ist die Ausgangslage komfortabel, liegen doch die 27.000 Punkte unverändert in Reichweite.KI-Sektor im Fokus Nach dem Abverkauf im KI-Sektor ist die Nervosität hoch. Zwei für den KI-Sektor zentrale Ereignisse stehen in Kürze an. So veröffentlicht Nvidia am ...

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