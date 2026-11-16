Während Anleger bei Nvidia reihenweise die Reißleine ziehen, schlägt Cathie Wood zu. Doch die Star-Investorin kauft nicht nur Chips. Und bei einem Börsenliebling nimmt sie überraschend Geld vom Tisch. Cathie Wood geht bei Nvidia auf Einkaufstour. Ihre Fondsgesellschaft Ark Invest kaufte vergangene Woche über fünf Fonds Nvidia-Aktien für rund 16,2 Millionen US-Dollar, wie eine Auswertung von Seeking Alpha zeigt. Damit griff Ark ausgerechnet in der Woche zu, in der der Chipkonzern ...

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