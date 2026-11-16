Die Pläne für einen Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin liegen schon länger vor. Nun nennt das Unternehmen von Elon Musk konkrete Zahlen. Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude errichtet werden, teilte das Unternehmen von Elon Musk mit. In dem Gebäude soll es später möglich sein, bis zu einer Million Cybercabs zu ...

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