Whatsapp-Nutzer:innen können wohl bald selbstlöschende Fotos und Videos aufnehmen und verschicken - ähnlich wie bei Snapchat oder Instagram. Der Versand soll an alle Kontakte und Gruppen möglich sein. Whatsapp arbeitet derzeit an einer neuen Funktion, mit der Nutzer:innen Fotos und Videos teilen können, die nach dem Ansehen wieder verschwinden. Dieses Prinzip hat Snapchat bekannt gemacht, aber auch Instagram, das wie Whatsapp ebenfalls zum Meta-Konzern ...

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