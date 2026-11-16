Frankfurt am Main (ots) -Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bestätigt geplante Aufstockung der direkten Athletenförderung im Bundeshaushalt 2027Die geplante Stärkung der direkten Athletenförderung im Bundeshaushalt 2027 hat eine wichtige parlamentarische Hürde genommen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat im Rahmen seiner Bereinigungssitzung die im Regierungsentwurf vorgesehenen zusätzlichen Mittel für die Athletenförderung bestätigt. Damit bleibt die zentrale Forderung der Sporthilfe im laufenden Haushaltsverfahren bestehen."Die Lebensrealität unserer Athletinnen und Athleten findet politische Beachtung. Gerade in einer Zeit, in der die öffentlichen Haushalte unter erheblichem Druck stehen, ist die Stärkung der direkten Athletenförderung keine Selbstverständlichkeit", sagt Max Hartung, Sprecher des Vorstands der Stiftung Deutsche Sporthilfe. "Dass der Haushaltsausschuss die vorgesehenen zusätzlichen Mittel bestätigt hat, ist ein wichtiges Signal für die Sportlerinnen und Sportler, die Deutschland bei Olympischen und Paralympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften vertreten. Nun kommt es darauf an, diesen Weg mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages abzuschließen."Mit den zusätzlichen Bundesmitteln soll insbesondere die monatliche Sporthilfe-Grundförderung für Athletinnen und Athleten ohne Sportförderstelle im Top-Team und Potenzial-Team der Sporthilfe angehoben werden. Zudem sollen neue sowie vorübergehend ins olympische und paralympische Programm aufgenommene Sportarten und Disziplinen auf dem Weg zu den Spielen in Los Angeles 2028 angemessen in die Förderung integriert werden.Die abschließende Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 durch den Deutschen Bundestag ist für Freitag, 27. November 2026, geplant.Hinweis für Bild- und Video-Redaktionen:Ein Video-Statement von Sporthilfe-Vorstand Max Hartung zur Entscheidung des Haushaltsausschusses steht für die redaktionelle Berichterstattung zur Verfügung. Das Videomaterial kann kostenfrei unter Angabe der Quelle "Stiftung Deutsche Sporthilfe" verwendet werden. Zum Download... (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/r/sites/sporthilfe_media/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsporthilfe_media%2FFreigegebene%20Dokumente%2FSportpolitik%2FSporthilfe%20Statements%20zum%20Beschluss%20im%20Haushaltsausschuss&p=true&share=cgqrbX61hhtbTLvuMIyHzPjnEgUD_-zldMFjEG8Kz3WUTru3Bw)"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und die Tipico Champion Initiative. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise. Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeLisa UrielHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel.: 0151 25805731E-Mail: lisa.uriel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6391689