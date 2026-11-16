Bundles of Five Dollar Bills Die großen Vermögen in Deutschland liegen in den Händen älterer Menschen. Wichtig ist mit zunehmendem Alter die Frage, wer an Ihr Geld darf. Unser Börsenbrief bei Saurenz Finance weist unter unseren Abonnenten eine Altersstruktur auf, die der der meisten Broker und Banken in Deutschland ähneln dürfte. Viele Abonnenten sind älter als 50 Jahre und legen großen Wert auf eine saubere Portfolio-Steuerung und weniger auf offensives Trading und wildes Zocken mit Einzelaktien ...

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