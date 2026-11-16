Nvidia hat ein Führungsproblem. Die Börse sieht darin bislang vor allem ein Risiko für den Konzern. Während die Nvidia-Aktie - hier bei Gettex - vergangene Woche knapp 13 Prozent verlor, legten der Nasdaq 100 und KI-Werte wie Broadcom und CoreWeave zu. Huang hatte über drei Jahrzehnte Produktstrategie, Großkundenbeziehungen und die Kommunikation mit Washington geprägt. Interimschefin Colette Kress übernimmt ein operativ starkes Geschäft. Ob Nvidia die Verantwortung dauerhaft auf mehrere Schultern ...

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