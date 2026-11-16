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CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings



16.11.2026 / 16:24 CET/CEST

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Düsseldorf, 16.11.2026 - CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("CECONOMY") wurde darüber informiert, dass S&P Ratings entschieden hat, das langfristige Kreditrating von CECONOMY sowie dessen Emissionsratings für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von BB (unter positiver Beobachtung) auf BBB (stabiler Ausblick) zu verbessern.





Mitteilende Person:

Lisa Kopp

Head of Legal Corporate, M&A, Finance

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