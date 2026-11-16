MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern des französisch-deutschen Kampfflugzeugprojekts FCAS hätte die deutsche Luftfahrtindustrie gerne Klarheit über den weiteren Weg. Der Chef des Triebwerkherstellers MTU appellierte bei einer Feierstunde in München an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), eine schnelle Entscheidung zu treffen. "Im militärischen Bereich stehen wir gerade an einer entscheidenden Wegkreuzung", sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Bussmann. "Dabei zählen wir auf Sie, Herr Bundeskanzler." Merz ging in seiner kurzen Rede auf diesen Punkt nicht ein.

Dabei geht es um die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs für Luftwaffe und andere europäische Streitkräfte. Im Juni war die eigentlich geplante gemeinsame französisch-deutsche Entwicklung im Wesentlichen an innerfranzösischen Streitigkeiten gescheitert. Dem Vernehmen nach beanspruchte Dassault - Hersteller des Rafale-Jets - die Führungsrolle, die auch Airbus gern eingenommen hätte. MTU ist an der Entwicklung der Triebwerke interessiert. Der Münchner Dax-Konzern stellt überwiegend Teile für zivile Triebwerke her, doch die kleine Militärsparte fertigt und wartet unter anderem die Eurofighter-Triebwerke.

Schon vor dem offiziellen FCAS-Aus stockte das Projekt, während die deutsche Luftfahrtindustrie mehr oder weniger ungeduldig Entscheidungen erhoffte. Eine Option wäre nun die Beteiligung an einem schwedischen Jet-Projekt, bei dem bisher Saab die Federführung hat. Eine weitere Möglichkeit wäre die Beteiligung an einer GCAP getauften italienisch-britisch-japanischen Entwicklung. Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hat die italienische Regierung Deutschland eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Deutsche Industrie will bei Entwicklung nicht vor der Tür stehen

"Die Kompetenz, unser Land mit selbst entwickelten Technologien zu schützen, ist da", sagte MTU-Chef Bussmann an Merz gerichtet. "Wir zählen darauf, dass bei der nächsten Generation von Kampfflugzeugen und Militärhubschraubern und ihren Antrieben die deutsche Industrie eine maßgebliche Rolle spielt, technologisch und industriell, so wie es in der Luftfahrtstrategie der Bundesregierung niedergeschrieben ist."

Merz betonte anschließend, die Luft- und Raumfahrtindustrie sei eine strategische Schlüsselindustrie für Deutschland und ganz Europa. Auf Bussmanns Appell ging Merz nicht ein. Ob der Kanzler im privaten Vorgespräch mit dem MTU-Chef konkreter wurde, war nicht bekannt.

Anlass der Feierstunde war die Einweihung des 100 Millionen Euro teuren neuen MTU-Entwicklungszentrums. In dem Gebäude sollen künftig bis zu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter einem Dach an der Entwicklung neuer Triebwerke und der Verbesserung der bestehenden arbeiten. Bussmann betonte, dass der Dax-Konzern nicht an eine Abwanderung ins kostengünstigere Ausland denkt. "Es ist ein klares Bekenntnis zu Bayern und zu Deutschland", sagte der Manager./cho/DP/stw