München (ots) -Die Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: Vom Dienstag, 17. November, bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - und damit ein Jahr MagentaSport zum halben Preis!Allein bis Weihnachten präsentiert MagentaSport über 600 Live-Stunden voller sportlicher Höhepunkte: aus der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerbe. Dazu die WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierenden Welt- und Europameister im Basketball. Plus das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam: die Hockey-Männer in der Weltliga - als zweifacher Weltmeister und Europameister. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 12. Dezember eröffnet den Countdown auf die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien. Das Beste der führenden deutschen Nationalteams nur bei MagentaSport mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage: Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball satt aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Champions League. Dazu Weltklasse-Golf live aus der PGA sowie der DP World Tour. Aufwändige Dokumentationen runden das Programm-Angebot ab. Am 21. November wird der aktuell nur in den Kinos erscheinende Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister bei MagentaSport gezeigt. Prädikat: emotional, einzigartige Einblicke. Im neuen Angebot sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events zum besten Angebot noch bis Jahresende und die pralle Vorfreude auf ein Sportjahr 2027, dass es so attraktiv nur bei MagentaSport gibt - von der Eishockey WM in Deutschland, Basketball WM, Hockey EM, Frauenfußball WM und dem Ryder Cup. Präsentiert von einer preisgekrönten Redaktion. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres gibt's jetzt!Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.magentasport.de/aktionsangebot (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/2j0VWaM2FOAj) - das Jahresabo für 9,95 Euro als MagentaTV-Kunde und für 14,95 Euro ohne MagentaTV-Vertrag.Der erste Schritt Richtung WM-Titel: Frauen-WM-Auslosung am 11. Dezember liveWenn in Rio de Janeiro die Lose gezogen werden, schaut Fußball-Deutschland ganz genau hin: Am 11. Dezember wird die Endrunde der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027 ausgelost - und damit der Weg der DFB-Frauen auf ihrer Mission WM-Titel. Traumlos oder Hammergruppe? Noch vor Weihnachten steht fest, auf wen sich die deutsche Nationalmannschaft im Fußballsommer 2027 einstellen muss. MagentaSport überträgt die Auslosungs-Zeremonie ab 17.30 Uhr live. Vom 24. Juni bis 25. Juli folgen dann alle Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027.Stadtprestige, Revierrivalität und Traditionsduelle: Die 3. Liga geht in den JahresendspurtIm Rennen um die Wintermeisterschaft ist in der 3. Liga bis zum letzten Spieltag vor dem Fest Hochspannung angesagt. MagentaSport zeigt alle Spiel der 3. Liga live und an jedem Spieltag zusätzlich die Konferenz. Der Spielplan liefert Traditionsklubs, Nachbarschaftsduelle und ein Revierderby mit besonderer Bedeutung für beide Fanlager.So trifft u. a. der starke MSV Duisburg auf Hansa Rostock - am 22. November live ab 19.15 Uhr. Am 15. Spieltag folgt das Traditionsduell 1. FC Saarbrücken gegen Alemannia Aachen am 28. November, live ab 13.45 Uhr. Einen Tag später geht es um die Fußball-Vorherrschaft in der Nachbarschaft: Die Überraschungs-Mannschaft von Viktoria Köln empfängt Aufsteiger Fortuna Köln zum Stadtduell - am 29. November live ab 13.15 Uhr.Am 16. Spieltag bekommt es der MSV Duisburg zu Hause mit dem SV Waldhof Mannheim zu tun (Topspiel am 4. Dezember, live ab 18.30 Uhr), Aufstiegskandidat Rot-Weiss Essen gastiert beim SV Meppen (5. Dezember, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel). Eine Woche später stehen sich Essen und Duisburg im Revierderby direkt gegenüber (12. Dezember, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel) - süßer kann ein Sieg vor Weihnachten kaum schmecken. Außerdem trifft am 17. Spieltag Saarbrücken auf die Würzburger Kickers - beide Partien am 12. Dezember, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel). Zum Abschluss vor der Winterpause warten am 18. Spieltag u.a. noch die Begegnungen zwischen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen (19. Dezember, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel) sowie Duisburg und Aachen (20. Dezember, live ab 19.15 Uhr).Frauen-Bundesliga: Rheinderby und Bayern-Gastspiel auf großer Hamburger BühneWer geht als Spitzenreiter in die Winterpause? Auch in der Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen vor Weihnachten spannende Begegnungen an. Im Topspiel des 12. Spieltags empfängt Werder Bremen Eintracht Frankfurt - am 12. Dezember live ab 11.30 Uhr. Anschließend richtet sich der Blick ins Rheinland: Bayer 04 Leverkusen bittet den 1. FC Köln zum Rheinderby, am 14. Dezember live ab 17.45 Uhr.Zum Jahresabschluss zieht der Frauenfußball in den großen Volkspark: Der Hamburger SV empfängt den amtierenden Meister FC Bayern München zum Nord-Süd-Klassiker. MagentaSport überträgt das Duell am 20. Dezember live ab 15.30 Uhr - ein besonderer Rahmen für den letzten Auftritt vor Weihnachten.Eishockey ohne Pause: Die DEL-Spitze im direkten SchlagabtauschIn der Heim-WM-Saison nimmt die PENNY DEL auch rund um die Feiertage keine lange Auszeit - der Kampf um die Tabellenspitze verspricht auch zwischen den Jahren große Spannung und Torjubel unterm Tannenbaum. Alle Spiele laufen live und exklusiv nur bei MagentaSport. Schon der Advent bietet eine dichte Folge hochkarätiger Begegnungen - statt stiller Nacht heißt es volle Hallen und harte Checks.Am 6. Dezember trifft Meister Eisbären Berlin auf die Haie aus Köln - live ab 16.30 Uhr. Am 9. Dezember empfangen die Adler Mannheim den EHC Red Bull München, live ab 19.30 Uhr. Zwei Tage später sind die Eisbären in München gefordert - ebenfalls live ab 19.30 Uhr. Am 20. Dezember stehen sich unter anderem die Haie und die Adler gegenüber, live ab 14.00 Uhr. Am Tag vor Heiligabend folgt Mannheim gegen Straubing, live ab 19.15 Uhr.Und nach Weihnachten geht es mit gleich zwei Spieltagen weiter: Am 27. Dezember steigt unter anderem das oberbayerische Derby Ingolstadt gegen München, live ab 16.15 Uhr. Am 29. Dezember folgt mit Köln gegen München das nächste Spitzenspiel - live ab 19.15 Uhr.Internationale Titeljagd: Champions Hockey League, SHL und U20-WMDie Eisbären Berlin haben am Mittwoch, 18. November, Heimrecht gegen KooKoo Kouvola - live ab 19.15 Uhr. Das Viertelfinale ist am 1./2. und 15. Dezember angesetzt, die Halbfinalspiele am 12./13. Januar 2027 und 19./20. Januar 2027, das Finale läuft am 23. Februar 2027. Das beste Spiel pro Runde wird live gezeigt.Zwischen Weihnachten und Neujahr steht außerdem Deutschlands nächste Eishockey-Generation im Mittelpunkt: MagentaSport begleitet die DEB-Junioren bei der IIHF-U20-Weltmeisterschaft vom 26. Dezember 2026 bis 5. Januar 2027 aus Edmonton und Red Deer in Kanada. Alle deutschen Gruppenspiele sowie die K.o.-Runde laufen live - Nachwuchseishockey auf größter internationaler Bühne ab dem 2. Weihnachtstag.16 Spiele allein am Dienstag plus Clásico, Athener Derby und der FC Bayern gegen Europas SchwergewichteEuropas bester Basketball bei MagentaSport: an diesem Dienstag erstmals mit 16 Partien aus der EuroLeague, EuroCup, Champions League in einer XXL-Konferenz ab 19.30 Uhr- der FC Bayern spielt in Kaunas. Plus Nationalmannschaft: die deutschen Frauen spielen um das EM-Ticket in Portugal.Große Rivalitäten und anspruchsvolle Aufgaben für den FC Bayern München prägen den EuroLeague-Dezember. Europas beste Basketball-Liga liefert bis Weihnachten eine Serie von Begegnungen mit hoher Brisanz.Am 3. Dezember beginnt der Basketball-Abend mit dem Heimspiel des FC Bayern München gegen Paris Basketball - live ab 19.30 Uhr. Danach stehen sich Real Madrid und der FC Barcelona im Clásico gegenüber, live ab 20.30 Uhr. Am 10. Dezember bringt die große Konferenz ab 19.30 Uhr die Entscheidungen des 16. Spieltags zusammen. Mit dabei ist Olimpia Mailand gegen den FC Bayern München - auch im Einzelspiel live ab 20.15 Uhr. Tags darauf folgt eines der emotionalsten Duelle des europäischen Basketballs: Panathinaikos gegen Olympiakos Piräus, am 11. Dezember live ab 20.00 Uhr.Für die Bayern bleibt kaum Zeit zum Durchatmen: Am 15. Dezember treten die Münchner bei Real Madrid an, live ab 20.30 Uhr. Am 18. Dezember empfangen sie Panathinaikos - live ab 19.30 Uhr. Madrid auswärts, Athen zu Hause: zwei große Prüfungen kurz vor Weihnachten - und wichtige Punkte im Rennen um die Playoff-Plätze.EuroCup und Basketball Champions League: Deutsche Teams wollen international nachlegenIm BKT EuroCup mit inzwischen 4 deutschen Clubs empfängt ratiopharm Ulm am 9. Dezember Manresa, live ab 18.45 Uhr. Die NINERS Chemnitz spielen am 16. Dezember gegen Trento - ebenfalls live ab 18.45 Uhr.In der Basketball Champions League - seit Kurzem ebenfalls bei MagentaSport zu sehen - reisen die Bamberg Baskets am 9. Dezember nach Varese, live ab 19.50 Uhr. Die Telekom Baskets Bonn bekommen es am 16. Dezember zu Hause mit Joventut Badalona zu tun, live ab 19.50 Uhr. Kurz vor Weihnachten ist auch der Deutsche Meister gefordert: ALBA Berlin trifft am 22. Dezember auf Slavia Prag - live ab 19.50 Uhr.Golf auf Weltklasse-Niveau: Erst Australien, dann das Einladungsturnier von Tiger WoodsMit seinem neuen Golf-Angebot erweitert MagentaSport auch das vorweihnachtliche Programm um internationale Spitzenturniere. Vom 26. bis 29. November führt die BMW Australian PGA Championship nach Down Under. Vom 3. bis 6. Dezember folgt die Hero World Challenge, das exklusive Einladungsturnier von Tiger Woods. Für Golffans ein frühes Weihnachtsgeschenk.Deutschlands Hockeyteams im Doppelpack: FIH Pro LeagueKurz vor den Feiertagen starten auch die deutschen Hockey-Nationalmannschaften in ihren nächsten internationalen Wettbewerb: Vom 14. bis 22. Dezember stehen in Valencia die ersten sechs Spieltage der neuen FIH-Pro-League-Saison an.Die DHB-Frauen und -Männer sind jeweils im Doppelpack live bei MagentaSport zu sehen. Beide Teams treffen je zweimal auf Spanien, Belgien und die Niederlande. Zum Auftakt am 14. Dezember geht es jeweils gegen Spanien: Die deutschen Frauen beginnen live ab 17.00 Uhr, die deutschen Männer live ab 19.30 Uhr.Die Highlights des Sportjahres 2027 sind schon inklusive: Heim-WM, Basketball-WM und Ryder CupWer das Weihnachtsangebot nutzt, sichert sich nicht nur die Höhepunkte zum Jahresende, sondern ist auch bei den großen Sportmomenten 2027 dabei: bei der Eishockey-Heim-WM vom 13. bis 30. Mai in Gelsenkirchen, Mannheim und Düsseldorf, bei der Basketball-WM vom 27. August bis 12. September in Katar und beim Ryder Cup vom 17. bis 19. September in Irland.Ein Geschenk, das lange Freude macht - das Weihnachtsangebot ist vom 17. November bis 21. Dezember 2026 buchbar: Neukunden erhalten die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis, mit über 3.000 Live-Events und über 600 Live-Stunden allein bis Weihnachten. Alle Informationen: www.magentasport.de/angebote (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/acwGs5-YnN1R)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6391756