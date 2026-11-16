Frankfurt am Main; Los Angeles (ots) -Das letzte gemeinsame Konzert von Jim McNeely und der hr-Bigband, das am 13. Juni 2024 im hr-Sendesaal uraufgeführt und aufgenommen wurde, ist dieses Jahr unter dem Titel "Expeditions" bei Sunnyside Records erschienen. Nun ist es für einen Grammy als "Best Large Jazz Ensemble Album 2027" nominiert. Für die hr-Bigband ist es bereits die vierte Grammy-Nominierung in dieser Kategorie. Die 69. Grammy Awards werden am 7. Februar 2027 verliehen."Wir freuen uns sehr über die Nominierung in dieser Kategorie für die hr-Bigband. Besonders schön ist, dass diese Ehre einer Aufnahme zuteilgeworden ist, die für uns auch eine sehr persönliche und emotionale Komponente hat", so der Orchestermanager der hr-Bigband, Olaf Stötzler. Denn das Konzert stellte sich leider als letzte Premiere des langjährigen Bandleaders der hr-Bigband heraus: Jim McNeely starb im September 2025 an Krebs, und die Jazzwelt verlor eines ihrer vielgeliebten Talente in der Kunst des Komponierens und Arrangierens.Jim McNeely schuf "Expeditions" als sein letztes Werk und Geschenk an die hr-Bigband. Nach Jahren der Zusammenarbeit war McNeely mit allen Musikern eng vertraut. "Expeditions" schrieb er den Mitgliedern der Band auf den Leib und folgte damit dem Beispiel des legendären Duke Ellington, der berühmt dafür war, beim Komponieren jeden einzelnen Musiker seines Orchesters im Kopf zu haben. Das Werk ist eine akustische Reise, denn die Musik suggeriert klangliche Abenteuer für die individuellen Musiker, für die McNeely einzigartige Soundkulissen geschaffen hat.Die Grammy Awards 2027Die 69. Grammy Awards werden am Sonntag, 7. Februar 2027, in der Crypto.com Arena in Los Angeles in 100 Kategorien verliehen. Der diesjährige Nominierungszeitraum umfasst Aufnahmen, die zwischen dem 31. August 2025 und dem 28. August 2026 veröffentlicht wurden. Die Abstimmung in der Endrunde, in der die stimmberechtigten Mitglieder der Recording Academy die Grammy-Gewinner wählen, findet vom 10. Dezember 2026 bis zum 7. Januar 2027 statt. Die Verleihung wird live auf ABC, Disney+ und Hulu übertragen. Zuvor wird an diesem Tag die "Grammy Awards Premiere Ceremony" live auf Disney+ gestreamt. Die Veranstaltung findet im Peacock Theater statt.Die Grammys werden seit 1959 verliehen und gelten als die höchste internationale Auszeichnung für Künstlerinnen und Künstler sowie Aufnahmeteams."Expeditions"Jim McNeely, Komposition/Leitung; Frankfurt Radio Big BandSunnyside Records, UPC 016728179522, Katalognummer SSC 1795Weitere Informationen:Jim McNeely's letztes Album: Expeditions | hr-bigband.de (https://www.hr-bigband.de/media/cds/jim-mcneelys-letztes-album-expeditions-v1,expeditions-jim-mcneely-album-100.html)www.grammy.comwww.youtube.com/hrbigbandPressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6391764