Laut Bericht von Reuters votieren mehr als 178.000 Unterzeichner aus dem Silicon Valley für eine Wiedereinsetzung von Jensen Huang als NVIDIA-CEO. Auch zahlreiche Führungspersönlichkeiten haben unterzeichnet, so Reuters. Die NVIDIA-Aktie steht im frühen US-Handel aktuell bei - 2,33 % auf 159,06 $. Sie notiert 35 % unter dem Jahreshoch vom 6. Oktober. Helmut Gellermann Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.

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