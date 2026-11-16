Laut Bericht von Reuters votieren mehr als 178.000 Unterzeichner aus dem Silicon Valley für eine Wiedereinsetzung von Jensen Huang als NVIDIA-CEO. Auch zahlreiche Führungspersönlichkeiten haben unterzeichnet, so Reuters.
Die NVIDIA-Aktie steht im frühen US-Handel aktuell bei - 2,33 % auf 159,06 $. Sie notiert 35 % unter dem Jahreshoch vom 6. Oktober.
Helmut Gellermann
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