Frankfurt am Main (ots) -Der Hessische Rundfunk (hr) möchte am Sonntag, 2. Mai, bei "Ein Tag für die Literatur" gemeinsam mit Veranstaltern, Vereinen und Kulturträgern Literatur aus Hessen erlebbar machen. Bis Freitag, 15. Januar, können sie sich hierfür mit ihrer Veranstaltung anmelden und sich um eine hr-Moderatorin oder einen hr-Moderator bewerben.Ziel des gemeinsamen Aktionstages "Ein Tag für die Literatur" ist es, die ganze Vielfalt von Literatur in und über Hessen zu präsentieren: Comic und Lyrik, zeitgenössische Literatur und Klassiker, Poetry Slam, Kinderbuch und Krimi. Ob beim Stadtrundgang, im Rahmen eines Workshops oder einer Ausstellung, in Lesungen, digitalen Formaten oder Gesprächen: Alle hessischen Veranstalter sind ab sofort eingeladen, ihren Beitrag zum Gesamtprogramm anzumelden. Mitmachen können beispielsweise Vereine, Museen, Autorinnen und Autoren, Literaturgruppen, Kulturämter von Städten und Gemeinden, Bibliotheken und Buchhandlungen, Literaturhäuser, literarische Gesellschaften, Kirchengemeinden, Schulen und alle Ehrenamtlichen, die sich beispielsweise um die Literatur in ihrem Heimatort kümmern. Die Anmeldung ist ab sofort bis Freitag, 15. Januar, über das Online-Formular auf der Website von hr2-kultur (https://www.hr2.de/programm/literaturland-hessen/ein-tag-fuer-die-literatur---von-und-mit-ihnen-in-hessen-v5,ein_tag_fuer_die_literatur_2027_-100.html) möglich.Aufmerksamkeit für hessische Literatur und Kultur-Veranstalter"Ein Tag für die Literatur" sorgt für Aufmerksamkeit: Für die hessischen Autorinnen und Autoren, aber auch für die Vereine, Institutionen und Initiativen, die sich für Literatur aus und in Hessen engagieren. Alle Veranstaltungen des Tages werden auf hr2.de und in einem gemeinsamen Programmheft präsentiert. Außerdem begleitet der Hessische Rundfunk den Tag im Vorfeld unter anderem mit Interviews und Veranstaltungshinweisen.Moderation gewinnenDer hr möchte mit den Menschen in Hessen in den Dialog treten, daher werden auch bei "Ein Tag für die Literatur" 2027 bekannte hr-Stimmen ausgewählte Veranstaltungen moderieren. Interessierte Veranstalter können sich einfach bei der Anmeldung um eine Moderatorin oder einen Moderator bewerben - die passendsten Matches gewinnen."Ein Tag für die Literatur" wird im Rahmen des Netzwerkprojekts "Literaturland Hessen" alle zwei Jahre organisiert. Veranstalter sind der Hessische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Literaturrat e. V. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur fördert den Aktionstag. Unter anderem können Veranstalter eine Teilfinanzierung beantragen. Das Land Hessen stellt bis zu 600 Euro pro Veranstaltung zur Verfügung.Kontakt für VeranstalterHessischer Rundfunk / hr2-kulturLiteraturland HessenMichéle FischbachTelefon: 069 155-4960E-Mail: literaturland@hr.deZur hr-Presseseite (https://www.hr.de/presse/programme-und-veranstaltungen/index.html)Pressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6391771