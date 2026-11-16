French PV manufacturer HoloSolis has completed a Series A funding round of more than €15 million ($16.5 million), bringing in four new shareholders: French banking group Crédit Agricole, through four of its regional banks; investment management firm Algebris; Chinese solar module manufacturer Trina Solar; and Chinese EV charging and energy storage specialist StarCharge. The new investors join existing shareholders, including European cleantech investor EIT InnoEnergy, French industrial property developer IDEC Group, independent power producer TSE, and investment holding company Calès Technologies. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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