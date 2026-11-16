Der KI-Börsengang des Jahres steht an, und diskutiert wird über die Affären des Nvidia-CEOs. Manchmal ist Börse kurios. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns mit der Frage, ob man die Aktie zeichnen sollte. Das ist wie bei SpaceX auch für uns in Europa möglich. Mit der vorläufigen Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar ist Anthropic angesichts der aktuellen Zahlen recht fair bewertet. Dazu unten mehr. Pre-IPO-Notierungen liegen derzeit über 100 US-Dollar, womit ein Zeichnungsgewinn sehr wahrscheinlich ...

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