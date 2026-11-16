Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit ohne Auflagen genehmigt. Nach der Zustimmung der EZB-Bankenaufsicht im Oktober und der Freigabe durch die US-Notenbank Federal Reserve fehlt damit nur noch die Genehmigung aus Polen. Was bedeutet das für die Aktionäre der Commerzbank? Brüssel sieht keine Bedenken Die EU-Kommission hatte die Folgen eines Zusammenschlusses für den deutschen Markt für Bankdienstleistungen ...

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