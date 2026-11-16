Die Infineon-Aktie kommt nach ihrer starken Zahlenwoche nicht zur Ruhe. Am heutigen Montag rutschte das Papier am Vormittag zeitweise um 2,42% auf 48,67 € ab. Damit liegt es weiter unter der Marke von 50 €, die bereits am Freitag nach einem Minus von -4,29% gefallen war. Gleichzeitig haben mehrere große Banken ihre Kursziele gekappt, obwohl der Chipkonzern gerade das beste Quartal seiner Geschichte vorgelegt hat. Die entscheidende Frage lautet: Bietet ...

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