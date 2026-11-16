Die Infineon-Aktie droht ihren jüngsten Erholungsversuch schon wieder zu verspielen. Bereits in meiner Analyse vom 5. November hatte ich unter der Headline "Das sieht nicht gut aus" vor weiteren Verlusten bis 46,09 € gewarnt. Dieses Korrekturziel wurde anschließend erreicht und sogar kurzzeitig unterschritten, ehe sich die Käufer zurückmeldeten. Doch die Gegenbewegung erwies sich bislang als wenig nachhaltig. Mit aktuell rund 49,33 € gerät nun auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de