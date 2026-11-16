Die Lufthansa-Aktie konnte seit Ende Oktober kräftig zulegen. Am Montag notiert sie bei rund 8,90 € und hat damit einen Teil der vorherigen Kursverluste aufgeholt. Der jüngste Anstieg wirft allerdings die Frage auf, ob die Erholung noch weiteres Potenzial bietet oder ob inzwischen wieder Rückschlagrisiken überwiegen. Hohe Kerosinkosten bleiben ein Belastungsfaktor Fluggesellschaften sind besonders energieintensive Unternehmen. Kerosin zählt neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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