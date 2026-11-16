In nicht einmal zwei Jahren hat eine südafrikanische Autorin mehr als 370 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Dabei hat ihr Künstliche Intelligenz geholfen. Wie sie ihren Workflow gestaltet und die Werke zu einem Geschäftsmodell gemacht hat. Schon seit einigen Monaten ist die Autorin Coral Hart Gesprächsthema in der Welt der Literatur. Denn sie ist eines der öffentlichen Gesichter der KI-Ära des kreativen Schreibens. Im Gegensatz zu vielen anderen ...

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