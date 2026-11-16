Bonn (ots) -Mit einem feierlichen Aufstellungsappell wurde Anfang November 2026 das Logistische Element Litauen (LogElem LTU) in Rukla offiziell in Dienst gestellt. Es ist Teil des Unterstützungsbereichs und dem Logistikregiment 1 "Clausewitz" aus Burg unterstellt. Damit schafft die Bundeswehr eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige logistische Unterstützung der Panzerbrigade 45 in Litauen.Das LogElem LTU übernimmt zunächst Aufgaben der Materialbewirtschaftung und der logistischen Versorgung, insbesondere im Bereich Munition. Perspektivisch ist eine Erweiterung des Aufgabenspektrums vorgesehen. Ziel ist es, die Erstversorgung der deutschen Kräfte vor Ort sicherzustellen, bis ein logistisches Netzwerk im Einsatz eingerichtet wird. Da der Betrieb dieses Netzwerks unter der Führung des Logistikregiments 1 erfolgt, ist das LogElem LTU diesem als vorgeschobenes Element unterstellt.Mit dem Aufbau dieser Einheit steht die Bundeswehr vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die erforderlichen logistischen Strukturen, einschließlich Infrastruktur, Material und Personal, müssen vor Ort schrittweise geschaffen werden. Neben modernem Gerät und ausreichenden Vorräten kommt es dabei insbesondere auf qualifiziertes Fachpersonal und eine leistungsfähige Organisation an.Für die Angehörigen des neuen Logistischen Elements bedeutet der Auftrag zugleich eine besondere persönliche und berufliche Herausforderung: den Aufbau und die Weiterentwicklung logistischer Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld und unter besonderen Rahmenbedingungen. Kameradschaft, Flexibilität und gegenseitige Unterstützung bilden dabei eine wichtige Grundlage für den gemeinsamen Erfolg."Mit unserem Logistischen Element Litauen schaffen wir jetzt die Voraussetzungen dafür, dass unsere Kräfte vor Ort zuverlässig versorgt werden können. In Litauen gelagertes Material und Munition sind für logistische Leistungen schnell verfügbar, und zwar dort, wo sie im Ernstfall gebraucht werden. Das ist unser Beitrag zur Abschreckung", so der Kommandeur des Logistikregiments 1, Kapitän zur See Michael Hinz.Die Aufstellung stärkt Durchhaltefähigkeit und Kaltstartfähigkeit der deutschen militärischen Präsenz und erhöht die Einsatzbereitschaft im Baltikum.Pressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856030UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6391788