Berlin (ots) -Einsamkeit ist kein neues Phänomen, aber seit der Corona-Pandemie ist das Bewusstsein dafür deutlich gestiegen. Und es betrifft nicht nur das Privatleben: Auch bei der Arbeit kann man sich einsam fühlen - mit Folgen für Beschäftigte und Arbeitgebende. Deshalb befasst sich auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, kurz DGUV, mit dem Thema. Mehr zu "Einsamkeit am Arbeitsplatz" erzählt uns jetzt mein Kollege Mathias Pillasch.Sprecher: Viele kennen das Gefühl, einsam zu sein. Aber was genau steckt dahinter?O-Ton 1 (19 Sek.): "Allein zu sein heißt nicht gleich automatisch, dass ein Mensch einsam ist. Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl. Es entsteht, wenn Menschen ihre sozialen Beziehungen als unzureichend empfinden. Man kann auch unter vielen Menschen einsam sein, wenn man mit niemandem wirklich über das sprechen kann, was einen bewegt."Sprecher: Erklärt Dr. Marlen Rahnfeld, Psychologin an der DGUV Akademie in Dresden. Dauerhafte Einsamkeit geht mit vielen körperlichen und psychischen Erkrankungen einher - und sie macht auch vor dem Arbeitsplatz nicht halt.O-Ton 2 (21 Sek.): "Fühlen sich Menschen an ihrem Arbeitsplatz nicht zugehörig, sind sie weniger produktiv, weniger engagiert und fehlen auch häufiger. Und das hat wirtschaftliche Folgen für das Unternehmen. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass Einsamkeit sogar ansteckend sein kann. Wenn eine Person einsam ist, kann sich das langfristig auf das gesamte Team übertragen."Sprecher: Wie aber merkt man als Führungskraft, Kollege oder Kollegin, dass jemand im Team betroffen ist?O-Ton 3 (19 Sek.): "Einsame Menschen fallen lange nicht auf und verbergen oft aus Scham, wie es ihnen wirklich geht. Manchmal gibt es subtile Signale, zum Beispiel Mitarbeitende mit auffällig wenig Kontakt zu anderen oder die sich nie beteiligen. So etwas sollte man ansprechen, aber unter vier Augen und mit großer Sensibilität."Sprecher: Noch besser wäre es, wenn Einsamkeit im Betrieb gar nicht erst entsteht.O-Ton 4 (20 Sek.): "Ich kann nur raten, dass es sich lohnt, mehr Wert auf das Miteinander zu legen und den Betrieb als sozialen Ort zu etablieren. Das Ziel sollte sein, dass Beschäftigte sich als Teil eines Teams, als zugehörig erleben und wenn das gelingt, dann ist das der beste Schutz vor Einsamkeit und davon profitiert das gesamte Unternehmen."Einsamkeit ist nicht privat - sie wirkt sich auch auf die Arbeit in Unternehmen aus. Mit einem guten Miteinander im Betrieb lässt sich dagegen viel tun. Weitere Informationen finden Sie unter dem Suchwort Einsamkeit auf der Website der Zeitschrift Arbeit und Gesundheit unter aug.dguv.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)presse@dguv.de030-13001-1414Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6391785