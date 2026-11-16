Anzeige
Mehr »
Montag, 16.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
GBC-Kursziel 2,00 CAD bis Juni 2027, Kurs 0,67 CAD: Verdreifachung drin?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR
Xetra
16.11.26 | 17:30
129,14 Euro
-0,94 % -1,24
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
Europa 600
Eurozone 50
Europa 50
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
128,90129,4017:50
128,94129,3617:50
Dow Jones News
16.11.2026 17:51 Uhr
243 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

München (pta000/16.11.2026/17:20 UTC+1)

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 15. November 2026 wurden insgesamt Stück 1.444.494 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
09.11.2026  XETRA      264.701            121,6294 
       CBOE DXE     25.980            121,0722 
       Aquis Exchange  11.000            120,8202 
       Turquoise Europe 11.000            120,9119 
       Summe      312.681            121,5294 
10.11.2026  XETRA      229.170            122,3153 
       CBOE DXE     52.000            121,1573 
       Aquis Exchange  15.000            122,2708 
       Turquoise Europe 15.000            122,3088 
       Summe      311.170            122,1194 
11.11.2026  XETRA      235.957            130,2212 
       CBOE DXE     30.000            129,7292 
       Aquis Exchange  13.000            130,0566 
       Turquoise Europe 13.000            130,0499 
       Summe      291.957            130,1557 
12.11.2026  XETRA      222.245            132,7921 
       CBOE DXE     38.000            132,6742 
       Aquis Exchange  13.000            132,5422 
       Turquoise Europe 13.000            132,5351 
       Summe      286.245            132,7534 
13.11.2026  XETRA      151.663            132,1451 
       CBOE DXE     50.778            131,6553 
       Aquis Exchange  20.000            131,8396 
       Turquoise Europe 20.000            131,8240 
       Summe      242.441            131,9908

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 15. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.834.710 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794846000485 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 11:20 ET (16:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.