DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung

München (pta000/16.11.2026/17:20 UTC+1)

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 15. November 2026 wurden insgesamt Stück 1.444.494 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 09.11.2026 XETRA 264.701 121,6294 CBOE DXE 25.980 121,0722 Aquis Exchange 11.000 120,8202 Turquoise Europe 11.000 120,9119 Summe 312.681 121,5294 10.11.2026 XETRA 229.170 122,3153 CBOE DXE 52.000 121,1573 Aquis Exchange 15.000 122,2708 Turquoise Europe 15.000 122,3088 Summe 311.170 122,1194 11.11.2026 XETRA 235.957 130,2212 CBOE DXE 30.000 129,7292 Aquis Exchange 13.000 130,0566 Turquoise Europe 13.000 130,0499 Summe 291.957 130,1557 12.11.2026 XETRA 222.245 132,7921 CBOE DXE 38.000 132,6742 Aquis Exchange 13.000 132,5422 Turquoise Europe 13.000 132,5351 Summe 286.245 132,7534 13.11.2026 XETRA 151.663 132,1451 CBOE DXE 50.778 131,6553 Aquis Exchange 20.000 131,8396 Turquoise Europe 20.000 131,8240 Summe 242.441 131,9908

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 15. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.834.710 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 16, 2026 11:20 ET (16:20 GMT)