Köln (ots) -Bei den 69. Grammy Awards im kommenden Jahr hat die WDR Big Band die Chance, einen der begehrten Musikpreise zu gewinnen.Nominiert in der Kategorie "Best Large Jazz Ensemble Album" ist das Album "In The Brass Palace", eine Zusammenarbeit der WDR Big Band mit dem US-amerikanischen Sänger und langjährigen Freund der Band Kurt Elling.Unter der Leitung von Chefdirigent Bob Mintzer entstand aus Ellings unverwechselbarer Stimme und der orchestralen Kraft der Big Band ein eindrucksvolles Panorama des Jazz. Sechs aufwendig arrangierte Stücke schlagen den Bogen von Duke Ellington und Wayne Shorter bis zu Joe Zawinul und Joe Jackson. Die Aufnahmen entstanden im Studio 4 im Kölner Funkhaus des WDR und sind im Februar 2026 erschienen.Es ist bereits die siebte Grammy-Nominierung für die WDR Big Band, die unter anderem für die Produktionen "Some Skunk Funk" (2006) und "Avant Gershwin" (2007) mit dem begehrten Musikpreis ausgezeichnet wurde.Die Nominierungen für die 100 Kategorien des internationalen Musikpreises wurden am 16. November bekannt gegeben. Knapp 15.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Nominierungen und Preisträger:innen der Grammys, die zu den begehrtesten Musiktrophäen der Welt zählen.Die Verleihung findet am 7. Februar 2027 in Los Angeles statt.Videos:WDR Big Band feat. Kurt Elling - Steppin' Out(live Kölner Philharmonie Oktober 2024)https://www.youtube.com/watch?v=czfMkjCk47M&t=436sWDR Big Band feat. Kurt Elling - My Very Own Ride(live Kölner Philharmonie Oktober 2024)https://www.youtube.com/watch?v=IrTgXCk-9GoHomepage WDR Big Band (https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/bigband/index.html)Homepage ARDJazz (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ard.de%2Fardkultur%2Fmusik%2Fjazz&data=05%7C02%7CPia.Justenhoven%40WDR.DE%7Cce4932ad126e49dc7d7708df43f91ba7%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639304409329611820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BZ8Zt88GwOyLKO9olQXrKz1lKEJgALAWjrx0R9foTZU%3D&reserved=0)Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6391795