Lahr (ots) -- Meta muss Facebook- und Instagram-Nutzer 1.500 Euro Schadensersatz zahlen- Auskunft über verknüpfte Daten und Löschung bestimmter Daten nach Rechtskraft- Unterlassung der beanstandeten VerarbeitungWer sich im Internet über eine Krankheit informiert oder nach Hilfe bei Schulden sucht, kann beim Surfen ausgespäht werden. Diesem Ausspionieren hat das Landgericht Aachen im Fall eines Facebook- und Instagram-Nutzers jetzt einen Riegel vorgeschoben. Es verurteilte Meta Platforms Ireland am 13. November 2026 in erster Instanz wegen rechtswidriger Verarbeitung personenbezogener Daten zu 1.500 Euro Schadensersatz nebst Zinsen (Az. 9 O 86/26). Nach dem Urteil hatte Meta über seine Business Tools Daten aus dem Surfverhalten des Nutzers auf fremden Websites und in fremden Apps verarbeitet. Das Gericht sah darin einen erheblichen Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten. Für Dr. Stoll & Sauer, die den Kläger vertreten hat, ist das Urteil wichtig, weil es dem Verbraucher Auskunft darüber verschafft, welche Daten Meta mit seinen Konten verknüpft hat. Betroffene können im Meta-Pixel-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/ausspaehen-im-internet-landgericht-aachen-verurteilt-meta-zu-1500-euro-schadensersatzcta-target) der Kanzlei eine kostenlose Ersteinschätzung anfordern.Wie Meta an Daten von fremden Websites und Apps gelangtDer Kläger nutzt Facebook seit 2012 und Instagram seit 2017. In dem Verfahren ging es um Daten, die bei seinen Aktivitäten außerhalb dieser beiden Plattformen anfielen. Betreiber fremder Websites und Apps können Werkzeuge wie Meta Pixel oder die Conversions API einbinden. Darüber können sie Informationen über Besuche und einzelne Handlungen an Meta übermitteln. Je nach Einbindung lassen sich solche Informationen einem Nutzer zuordnen und unter anderem für personalisierte Werbung oder zur Messung von Werbekampagnen verwenden.Das Urteil nennt mehrere Arten von Daten, auf die sich der Auskunftsanspruch erstreckt.- Auf Websites können die aufgerufenen Seiten und Unterseiten, der Zeitpunkt des Besuchs, die zuvor besuchte Seite und angeklickte Schaltflächen erfasst werden.- In Apps können der Name der App, der Zeitpunkt des Besuchs und weitere Interaktionen übermittelt werden.- Zur Zuordnung können je nach technischer Einbindung Kontakt- und Kennungsdaten wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, Browserinformationen oder interne Klick- und Browser-IDs dienen.Meta hatte den Kläger zunächst auf die Download- und Auskunftsfunktionen in seinem Nutzerkonto verwiesen. Das reichte dem Landgericht im konkreten Fall nicht aus. Der Kläger könne kaum selbst wissen, welche fremden Websites und Apps die Werkzeuge von Meta einsetzen und von welchen Anbietern der Konzern Daten über ihn erhalten habe. Meta verfüge dagegen über diese Informationen.Warum das Landgericht die Datenverarbeitung für rechtswidrig hältDas Landgericht beanstandete vor allem den Umfang der Datenerhebung. Die Kammer stellte fest, Meta erhebe "umfassend - also allgemein und unterschiedslos - personenbezogene Daten der Nutzer" über ihre Tätigkeiten außerhalb des eigenen Netzwerks. Meta habe im Verfahren zudem nicht konkret dargelegt, welche Daten das Unternehmen für welche Zwecke verarbeitet und worauf es die Verarbeitung rechtlich stützt. Die Angaben in der Datenschutzrichtlinie genügten dem Gericht dafür nicht.Für die Kammer waren vor allem drei Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung maßgeblich.- Zweckbindung. Ein Unternehmen muss konkret festlegen, wofür es personenbezogene Daten erhebt. Die Betroffenen müssen nachvollziehen können, welchem Zweck die Verarbeitung dient.- Datenminimierung. Ein Unternehmen darf für den jeweiligen Zweck nur die Daten verarbeiten, die es dafür benötigt. Das Landgericht hielt die umfangreiche Erfassung der Aktivitäten des Klägers auf fremden Websites und in fremden Apps für unverhältnismäßig.- Rechtsgrundlage. Meta berief sich unter anderem auf Einwilligungen. Für die beanstandete Verarbeitung sah die Kammer eine wirksame Einwilligung oder eine andere tragfähige Rechtsgrundlage als nicht nachgewiesen an. Nach den Feststellungen des Gerichts konnte der Kläger über seine Kontoeinstellungen die Erhebung, Übermittlung und Speicherung der Daten auch bei deaktivierten optionalen Cookies nicht vollständig verhindern.Warum Meta 1.500 Euro fürs Ausspähen zahlen sollDie Kammer sah einen "erheblichen Kontrollverlust" darin, dass eine große Menge personenbezogener Daten dem Konto des Klägers zugeordnet war oder zugeordnet werden konnte und sich nach den Feststellungen des Gerichts auf Servern von Meta sowie bei Partnern, Dienstleistern und weiteren Dritten befand. Der Kläger könne diese Daten "gar nicht mehr oder nur noch mit ganz erheblichem Aufwand kontrollieren", insbesondere nach ihrer Weitergabe an Dritte und in andere Länder. Bei der Bemessung berücksichtigte das Gericht auch den persönlichen Charakter der Informationen und die Dauer der Verarbeitung über mehrere Jahre. Von den geforderten 5.000 Euro sprach es dem Kläger 1.500 Euro zu.Was Meta außer der Zahlung tun mussDer Tenor des Urteils regelt auch, was mit den Daten des Klägers geschehen soll und unter welchen Voraussetzungen Meta sie in die USA übermitteln darf.- Auskunft. Meta muss offenlegen, welche personenbezogenen Daten das Unternehmen seit Beginn der jeweiligen Facebook- und Instagram-Nutzung verarbeitet und mit den Konten des Klägers verknüpft hat. Die Auskunft umfasst insbesondere Daten aus fremden Websites und Apps.- Löschung. Einen Monat nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens muss Meta die im Urteil bezeichneten gespeicherten Kontakt-, Kennungs- und technischen Daten löschen und dem Kläger die Löschung bestätigen. Die beantragte Anonymisierung der Besuchs- und Interaktionsdaten wies das Gericht ab.- Unterlassung. Meta muss die im Urteil bezeichnete Verarbeitung bereits erfasster Daten bis zur Erfüllung des Löschungsanspruchs unterlassen. Die Anordnung erfasst außerdem das weitere Erfassen, Übermitteln, Speichern und Verwenden der bezeichneten Daten des Klägers über Business Tools auf fremden Websites und in fremden Apps.- Übermittlung in die USA. Meta muss weitere Übermittlungen der personenbezogenen Daten des Klägers unterlassen, sofern dafür weder ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission noch geeignete Garantien oder eine gesetzliche Ausnahme greifen.- Künftige Schäden. Das Gericht stellte fest, dass Meta für etwaige künftige materielle Schäden einstehen muss, die dem Kläger durch eine unbefugte Übermittlung seiner personenbezogenen Daten in die USA entstehen.Was EuGH und BGH zu Tracking und Kontrollverlust sagenDie Aachener Entscheidung knüpft an Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs (BGH) an. Für den Fall kommt es auf zwei Fragen an. Welche Daten darf ein soziales Netzwerk über die Aktivitäten seiner Nutzer außerhalb der eigenen Plattform verarbeiten? Und wann führt ein Verstoß zu einem Anspruch auf Schadensersatz?- EuGH, 4. Juli 2023 (C-252/21, Meta Platforms gegen Bundeskartellamt). Will ein soziales Netzwerk Daten aus anderen Diensten und von fremden Websites mit Verweis auf den Nutzungsvertrag verarbeiten, muss die Verarbeitung für einen wesentlichen Vertragszweck objektiv unerlässlich sein. Eine marktbeherrschende Stellung ist bei der Prüfung zu berücksichtigen, ob Nutzer tatsächlich frei eingewilligt haben.- EuGH, 4. Oktober 2024 (C-446/21, Schrems gegen Meta). Der Grundsatz der Datenminimierung setzt der Nutzung personenbezogener Daten für zielgerichtete Werbung Grenzen. Eine Plattform darf die innerhalb und außerhalb des Netzwerks erhobenen Daten zu diesem Zweck weder zeitlich unbegrenzt noch ohne Unterscheidung nach der Art der Daten zusammenführen, auswerten und verwenden.- EuGH, 4. Mai 2023 (C-300/21, Österreichische Post). Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO setzt einen Datenschutzverstoß, einen konkreten Schaden und einen ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden voraus. Auch ein geringfügiger immaterieller Schaden kann genügen.- EuGH, 14. Dezember 2023 (C-340/21). Die begründete Befürchtung, dass Dritte personenbezogene Daten missbrauchen könnten, kann selbst einen immateriellen Schaden darstellen. Ob die Befürchtung unter den konkreten Umständen begründet ist, prüft das zuständige Gericht.- BGH, 18. November 2024 (VI ZR 10/24, Facebook-Scraping). Ein nachgewiesener Kontrollverlust über personenbezogene Daten kann bereits für sich genommen ein immaterieller Schaden sein, auch wenn er nur kurz andauert. Ein zusätzlicher Datenmissbrauch oder besondere Ängste müssen dafür nicht nachgewiesen werden. Das LG Aachen hat diesen Maßstab auf die Datenverarbeitung über die Meta Business Tools im Fall des Klägers angewandt.Wie andere Gerichte in Verfahren gegen Meta entschieden habenAuch mehrere Oberlandesgerichte haben Verbrauchern wegen der Verarbeitung ihrer Daten über die Meta Business Tools Schadensersatz zugesprochen. Die Höhe hängt von den Umständen des jeweiligen Falls ab.- Das OLG Dresden sprach am 3. Februar 2026 in vier Verfahren jeweils 1.500 Euro zu (unter anderem Az. 4 U 196/25).- Das Thüringer OLG in Jena sprach einem Verbraucher am 2. März 2026 3.000 Euro zu und verurteilte Meta unter anderem zur Auskunft und zur Löschung bestimmter Daten (Az. 3 U 31/25). Das Gericht ließ die Revision zu.- Das OLG Hamm sprach am 9. März 2026 ebenfalls 1.500 Euro zu und bejahte Ansprüche auf Auskunft, Löschung und Unterlassung (Az. 8 U 21/25). Auf diese Entscheidung verweist auch das LG Aachen.- Das Brandenburgische OLG verurteilte Meta am 5. August 2026 zur Zahlung von 2.000 Euro (Az. 4 U 24/26). Das LG Aachen bezog sich bei der Unterlassung auch auf dieses Urteil.Was Verbraucher prüfen lassen könnenFür Facebook- und Instagram-Nutzer kann der erste Schritt darin bestehen, Auskunft über die Daten zu verlangen, die Meta bei Aktivitäten auf fremden Websites und in fremden Apps erhalten und mit dem eigenen Konto verknüpft hat. Je nach Sachverhalt kommen weitere Ansprüche in Betracht.- Mit einem Auskunftsanspruch können Betroffene klären lassen, welche Daten Meta verarbeitet, woher sie stammen, wofür sie genutzt werden und wem sie offengelegt wurden.- Bei rechtswidriger Verarbeitung können Betroffene prüfen lassen, welche Daten Meta löschen muss und ob sie die weitere Verarbeitung untersagen lassen können.- Ein Anspruch auf Schadensersatz kommt in Betracht, wenn die rechtswidrige Verarbeitung zu einem nachweisbaren Schaden geführt hat, etwa zu einem Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten.Dr. Stoll & Sauer bietet betroffenen Verbrauchern eine kostenlose Ersteinschätzung im Meta-Pixel-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/ausspaehen-im-internet-landgericht-aachen-verurteilt-meta-zu-1500-euro-schadensersatzcta-target) an.Über Dr. Stoll & SauerDie Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH vertritt Verbraucher unter anderem im Datenschutzrecht sowie in Verfahren gegen Automobilhersteller. In der VW-Musterfeststellungsklage wirkte die Kanzlei auf Verbraucherseite an dem Vergleich über rund 830 Millionen Euro für rund 260.000 Betroffene mit. Im Datenschutz ist die Kanzlei unter anderem für den Verbraucherzentrale Bundesverband in einem Sammelverfahren gegen Meta im Zusammenhang mit dem Facebook-Datenleck tätig.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105254/6391798