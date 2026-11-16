Berlin - Die Bundesregierung hat sich einem Bericht zufolge nun doch bei der Senkung der Stromsteuer geeinigt. Das schreibt die "Bild" am Montagabend.



Eine endgültige Entscheidung soll dann der Koalitionsgipfel mit den Spitzen von Union und SPD am Dienstagabend bringen. Dabei geht es um eine Absenkung auf das europäische Minimum. Aktuell beträgt die Steuer pro Kilowattstunde Strom (kWh) 2,05 Cent, künftig soll sie auf 0,1 Cent reduziert werden. Das dürfte einem Vier-Personen-Haushalt eine Einsparung von rund acht Euro im Monat bringen.



Zuletzt hatte sich die Debatte primär daran entzündet, wie man das Haushaltsloch von knapp fünf Milliarden Euro stopfen will. Welche Maßnahmen dafür entsprechend ergriffen werden sollen, blieb zunächst unklar.





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