Berlin (ots) -Wie unterschiedlich nutzen Jung und Alt Künstliche Intelligenz im Alltag? Welche persönlichen Informationen vertrauen sie den Anwendungen an? Und wer soll die Sicherheit von KI prüfen? Die TÜV KI-Studie 2026 liefert Antworten.Vier Jahre nach dem Start von ChatGPT erreicht die Entwicklung generativer KI eine neue Stufe. KI-Agenten können inzwischen ganze Arbeitsabläufe übernehmen und dabei selbst entscheiden, welche Schritte sie als Nächstes ausführen. Dafür erhalten sie Zugang zu persönlichen Daten und verknüpften Anwendungen. Doch wie viel Verantwortung wollen Menschen an KI abgeben? Und wie behalten sie dabei die Kontrolle?Für die TÜV KI-Studie 2026 hat Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands 1.009 Bundesbürger:innen ab 16 Jahren repräsentativ befragt. Ihre Antworten zeigen, wie KI den Alltag prägt, welche Sorgen ihre wachsenden Fähigkeiten auslösen und was die Menschen von Anbietern und Politik erwarten. Die Ergebnisse und unsere Empfehlungen für den sicheren Einsatz von KI stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Dienstag, 24. November 2026, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.Videokonferenz per Microsoft Teams:https://teams.microsoft.com/meet/3164330907259558?p=s3pVIvtznynZXDwq0dBesprechungs-ID: 316 433 090 725 955 8Passcode: i7py2mg9Teilnahme per Telefon: +49 69 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 381 305 857#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Falk SoukupReferent Presse und digitale KommunikationTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-325, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6391800