DJ Aktien Schweiz in schwachem Börsenumfeld auf Allzeithoch

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Montag deutlich besser geschlagen als die übrigen Börsen in Europa. Während in Europa vor allem Technologietitel unter Druck gerieten, wurde die eidgenössische Börse von Aufschlägen der defensiven Schwergewichte gestützt und erklomm neue Bestmarken. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 15.193 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,72 (zuvor: 23,51) Millionen Aktien.

Roche, Novartis und Nestle legten um 1,1 und 1,3 bzw. 0,5 Prozent zu. Zu Novartis und Roche gab es positive Nachrichten von den Gesundheitsbehörden in Europa und den USA zu Medikamenten - inklusive Zulassungen. In Europa bremsten die Unsicherheiten um Aktien aus der Technologiebranche. Im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen des Chip-Giganten Nvidia am Dienstagabend hielten sich Anleger zurück. In der Schweiz verloren ABB 1,1 Prozent, VAT 0,6 Prozent oder Inficon 1,5 Prozent.

Lösgelöst von den übergeordneten Börsentrends machten Analysten Kurse: Nach einer Abstufung durch Jefferies sanken Geberit um 1,7 Prozent. Die Gesellschaft starte mit verhaltenen Aussichten in einigen ihrer Schlüsselmärkte, urteilten die Analysten. Richemont kletterten nach einer positiven Studie von Vontobel um 2,7 Prozent. Jefferies stufte Holcim hoch, der Kurs gewann 0,9 Prozent. Jefferies senkte Amrize, die Aktie verbilligte sich um 1,6 Prozent.

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November 16, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)

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